影／鴨聽雷？阿嬤聽損很困擾　弘道揪團聽力檢查

有鑒於聽力健康與退化情形容易被忽略而潛藏無聲危機，弘道老人福利基金會今 (19)日在田中頂潭社區活動中心舉辦「守護聽力-長者聽力篩檢」活動，弘道彰化服務處長施淑莉說，透過自評問卷、耳道檢查、聽力篩檢、聽力保健講座及互動等方式，希望發現潛在輕中度聽力損失的長輩並協助就醫。

▲83歲的張阿嬤表示，發現自己的耳朵在大家同時說話下就會聽不清楚、變得模糊，希望可以透過這次的篩檢，了解可能的原因。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

施淑莉表示，老人家的聽力損失是一種容易被忽略的無聲危機！若發現家中長輩常常講話很大聲、電話響了很久都不接或看電視音量調很大聲等等，都可能潛藏聽力損失危機，而導致聽力損失的主要原因包含，自然老化、耳朵不當清潔細菌感染、常戴耳機聽音樂或長期曝露噪音中，以及壓力耳鳴等。

▲83歲林阿公，多因為聽力退化的關係，在與他人溝通上較為吃力，因此林阿公參加社區的活動時都會很困擾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

根據PSA華科事業群慈善基金會2019年所公布聽力篩檢報告發現，65歲以上的長者失能性聽損盛行率高達為40%，這不但會造成長輩產生溝通困難的問題，導致社會隔離、孤獨、憂鬱、缺乏安全感，甚至會提高失智症罹患率。

「阿嬤，阿嬤！」任憑志工叫得再大聲，83歲的張阿嬤還是頭也不回地往前走，直到志工走到她的身邊，才聽見志工的呼喚

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頂潭社區理事長蕭萬福表示，這種情況是社區中日常，但仔細想起來卻是嚴重的聽力危機！還好這次的活動可以來協助長輩更了解自己的耳朵，讓大家關注這些議題。

張阿嬤表示，自己前幾個月在參與社區活動時，發現自己的耳朵在大家同時說話下就會聽不清楚、變得模糊，但在一般安靜的環境，一對一的講話時，卻又沒有問題，希望可以透過這次的篩檢，了解可能的原因。

▲弘道老人福利基金會在華科慈善基金會公益支持與亞洲大學聽語系協助下，舉辦「守護聽力-長者聽力篩檢」活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

施淑莉說，希望提高長輩對於聽力健康的重視，讓長輩們不再忽略聽力問題，只要正確的耳朵清潔觀念、降低長期曝露在噪音中、睡眠充足、避免過勞、耳鳴或不舒服時及早就醫、每年定期接受聽力篩檢即可預防聽損。