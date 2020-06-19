影／鴨聽雷？阿嬤聽損很困擾　弘道揪團聽力檢查

有鑒於聽力健康與退化情形容易被忽略而潛藏無聲危機，弘道老人福利基金會今 (19)日在田中頂潭社區活動中心舉辦「守護聽力-長者聽力篩檢」活動，弘道彰化服務處長施淑莉說，透過自評問卷、耳道檢查、聽力篩檢、聽力保健講座及互動等方式，希望發現潛在輕中度聽力損失的長輩並協助就醫。
施淑莉表示，老人家的聽力損失是一種容易被忽略的無聲危機！若發現家中長輩常常講話很大聲、電話響了很久都不接或看電視音量調很大聲等等，都可能潛藏聽力損失危機，而導致聽力損失的主要原因包含，自然老化、耳朵不當清潔細菌感染、常戴耳機聽音樂或長期曝露噪音中，以及壓力耳鳴等。
根據PSA華科事業群慈善基金會2019年所公布聽力篩檢報告發現，65歲以上的長者失能性聽損盛行率高達為40%，這不但會造成長輩產生溝通困難的問題，導致社會隔離、孤獨、憂鬱、缺乏安全感，甚至會提高失智症罹患率。
「阿嬤，阿嬤！」任憑志工叫得再大聲，83歲的張阿嬤還是頭也不回地往前走，直到志工走到她的身邊，才聽見志工的呼喚﹔頂潭社區理事長蕭萬福表示，這種情況是社區中日常，但仔細想起來卻是嚴重的聽力危機！還好這次的活動可以來協助長輩更了解自己的耳朵，讓大家關注這些議題。
張阿嬤表示，自己前幾個月在參與社區活動時，發現自己的耳朵在大家同時說話下就會聽不清楚、變得模糊，但在一般安靜的環境，一對一的講話時，卻又沒有問題，希望可以透過這次的篩檢，了解可能的原因。
施淑莉說，希望提高長輩對於聽力健康的重視，讓長輩們不再忽略聽力問題，只要正確的耳朵清潔觀念、降低長期曝露在噪音中、睡眠充足、避免過勞、耳鳴或不舒服時及早就醫、每年定期接受聽力篩檢即可預防聽損。