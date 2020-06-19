遊景點吃美食　端午連假「台南安心遊~歡樂玩」

▲山上花園水道博物館自108年10月開園以來，至目前已突破54萬人次。（圖／記者陳聖璋翻攝）

山上花園水道博物館自108年10月10日開園以來，至目前已突破54萬人次，甚至在疫情期間也是遊客喜愛走訪的旅遊景點，堪稱台南古蹟景點中的模範生。山上區公所於今（19）日舉辦「玩山上水道 吃山上美食」行銷記者會，串聯店家推出「山上區178美食街導覽地圖」，不藏私的將在地美食向來訪遊客大公開，台南市長黃偉哲也到場嚐鮮、大快朵頤一番。黃偉哲上任以來一直積極推動山區觀光產業之發展，希望藉由發展具在地特色的深度旅遊，帶動觀光經濟拉近城鄉之差距，今年為大力行銷台南旅遊，更整合了多元的觀光資源，規劃各項主題旅遊行程，其中山上花園水道博物館在2月發售的台南「山博行漫遊套票」及6月旅遊超值包活動中，都被列為主要景點之一。黃偉哲表示，平常遊客來山上水道博物館玩完就走了，不知道山上有這麼多美食，實在非常可惜，希望藉由這個活動，可以讓遊客留下來嚐完美食再走。在地美食包括有國正食堂-招牌油飯、辦桌菜八寶丸、魷魚螺肉蒜，阿燕姨-枝仔冰、古積食品-筍乾封肉、古早味香腸飯，土魠魚羹、滷肉飯、虱目魚湯等；這些風味料理都是伴隨山上當地人一同長大的美食，希望遊客們在飽覽山上美景之餘，也能品嘗到在地原汁原味的風味餐。黃偉哲鼓勵全國的民眾，在疫情舒緩後，可安排至國內戶外景點旅遊走走，除了有益身體健康，也可振興觀光產業，特別在端午節連續假期期間，台南各個古蹟、博物館等觀光景點都有推出優惠方案。黃偉哲熱誠邀請大家到台南過端午節，感受傳統節慶的熱鬧，走訪古蹟踏青攬勝，享受一個不一樣的假期，來台南安心遊~歡樂玩。