高市議會總質詢首日　吳益政：想選高市長，先解決這問題

高雄市議會今(19)日進行總質詢，首位進行質詢的市議員吳益政在「高雄財政」以歷年負債列表方式指出，高雄的負債不是任何一位市長造成，而是長期中央地方財稅分配結構所造成的歷史共業，只有透過財稅改革才能根本解決。吳益政也藉著質詢時向民進黨籍高雄市長參選人陳其邁喊話強調要來為高雄服務，都很歡迎，但現在他所屬的政黨完全執政，他們有權力，應該先幫高雄解決這個問題。代理市長楊明州則回應，縣市合併之後，高雄市的預算比縣市分開計算時短少約八百億，是高雄負債的關鍵。他並承諾，在未來兩個月的代理任期內，會再次向中央爭取這八百億的預算。其次對城市政體規劃頗有心得的吳益政，也質詢了高雄輕軌，他認為輕軌放慢速度不見得是壞事，可以爭取更多地方參與空間，讓大家更認識、同時化解疑慮。楊明州答詢指出，他認同大眾捷運的重要與趨勢，也感受到輕軌進度變慢，後續會要求捷運局規畫期程，讓輕軌有個方向；捷運局代局長吳嘉昌則承諾，九月會提出方案。吳益政接著問腳踏車道、公共參與、有機農場等，希望市府團隊正視問題，且在推動各項重大建設時，務必要凝聚更多社會共識。吳益政也在質詢時以二戰時英國首相邱吉爾的名言：「讓我們勇敢承擔義務。千年之後人們會說，這是最光輝的時刻。」勉勵市政團隊，期許他們在未來兩個月的任期中，以代理兩年的心態來準備，發揮穩定力量，延續市政。