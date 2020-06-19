公益超前部署　獅子會區總監孫樹評率獅友捐五部防疫車

▲國際獅子會300-D2區，愛心公益不落人後、超前部署捐贈五部防疫公益車輛，協助高屏地區防疫救災，總經費將近1300萬元。（圖／國際獅子會300-D2區提供）

新冠肺炎（COVID -19）疫情雖然逐漸趨緩，但偏鄉與弱勢族群，醫療需求仍持續存在，國際獅子會300-D2區，在區總監孫樹評帶領下捐出五部防疫車 。孫樹評表示，2019-2020年度，雖受新冠肺炎影響，但國際獅子會300-D2區，本著真誠服務精神，著重於激發真誠愛心，奉獻社區服務，已捐給國際總會國際基金超過1500萬元，另外這一年來，孫樹評特別感謝全體獅友的用心經營及真誠服務，期望300-D2區，未來更加奮起輝煌。國際獅子會300-D2區，愛心公益不落人後、在年會主席吳瑞達主辦2019-2020年度年會中安排舉辦莊嚴隆重捐車儀式，捐車經費由年度專案委員主席周姿廷負責協助募款承辦，捐贈五部防疫公益車輛，協助高屏地區防疫救災，包括高市消防局第四大隊大隊長指揮車，及捐贈台灣總會視力照護網中心多功能視力篩檢車，協助高屏地區民眾，普遍性辦理視力篩檢社服活動；並配合消防委員會照顧偏鄉，捐贈屏東消防局特搜大隊救災指揮車及勤務車各乙輛，以及捐贈高雄市唐氏症歡喜協會多功能車，使低收入戶子女，在疫情期間，也能運用多功能車參加各項活動，總經費將近1300萬元。另外，為了培養青少年正確人生觀，並照顧弱勢且須資助的國二學生，孫樹評總監也推動訂立“關懷幼苗”計劃，並提供高屏澎三地區共135名學生獎助學金，總經費248萬元，匯入受資助學生的學校專屬帳戶後，由學校統一辦理及管理，此外也投入經費150萬元，建置澄清湖「獅樹園」樹型鋼雕文創藝術園地，體現獅友心手相連、穩重踏實，如樹根盤據不移的服務精神。