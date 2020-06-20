台南芒果尚青　黄偉哲視訊向日本強打「芒果外交」

受疫情影響暫停營業的台中市貴婦超市裕毛屋公益店，今天重新開幕，首檔主打「臺南禮讚」，由台南市長黃偉哲親率團隊，帶著當季台南芒果及各區特色優質產品上架，吸引大批消費者搶購。
「台南芒果尚青，不怕貨比貨！」黃偉哲為台南芒果代言，強調疫情期間台南芒果銷日韓逆勢成長8%，所以此行絕對不是來促銷，因為「促銷就得打折，打到骨折」，他是來介紹台南好東西，和台中好朋友分享，也歡迎台中率團到台南行銷優質產品，彼此pk，也互通有無，全力拼經濟。
人在日本的裕毛屋董事長謝明達，透過視訊接受黃偉哲祝福﹔黃市長當場下單訂購芒果贈送遠在日本的謝董事長，將台南優質芒果以「台中下單，日本取貨」方式宅配到府，同時也贈送芒果給日本茨城縣知事大井川和彥，及笠間市市長山口伸樹，二地首長除了感謝，也允諾疫情平息將加強與台南交流，黃市長完成一次成功的「芒果外交」。
黃偉哲表示，笠間市去年曾採購台灣香蕉做為當地學童午餐飯後水果，希望不久將來也能來台灣採購芒果，台南芒果種植面積，幾佔全台一半，是芒果故鄉，現今先贈送日本朋友「試吃」，優質品質絕對有信心為台灣芒果宣傳，也為日後互相交流鋪路。
「臺南禮讚」農特產品展售，今起在裕毛屋公益路登場，有台南芒果，新鮮蓮子及芝麻系列產品，有龍眼蜂蜜，毛豆、菱角系列琳瑯滿目，開幕首日前200名消費者可獲贈台南越光米一包，消費滿500元再送台南愛文芒果一顆，黃偉哲呼籲台中人把握機會把台南好產品帶回家。