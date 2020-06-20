台南芒果尚青　黄偉哲視訊向日本強打「芒果外交」

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▲台中裕毛屋公益店重新開幕，台南市長黃偉哲率團隊主持「臺南禮讚」開啟儀式。（圖／金武鳳攝，2020.6.20)

受疫情影響暫停營業的台中市貴婦超市裕毛屋公益店，今天重新開幕，首檔主打「臺南禮讚」，由台南市長黃偉哲親率團隊，帶著當季台南芒果及各區特色優質產品上架，吸引大批消費者搶購。「台南芒果尚青，不怕貨比貨！」黃偉哲為台南芒果代言，強調疫情期間台南芒果銷日韓逆勢成長8%，所以此行絕對不是來促銷，因為「促銷就得打折，打到骨折」，他是來介紹台南好東西，和台中好朋友分享，也歡迎台中率團到台南行銷優質產品，彼此pk，也互通有無，全力拼經濟。人在日本的裕毛屋董事長謝明達，透過視訊接受黃偉哲祝福黃市長當場下單訂購芒果贈送遠在日本的謝董事長，將台南優質芒果以「台中下單，日本取貨」方式宅配到府，同時也贈送芒果給日本茨城縣知事大井川和彥，及笠間市市長山口伸樹，二地首長除了感謝，也允諾疫情平息將加強與台南交流，黃市長完成一次成功的「芒果外交」。黃偉哲表示，笠間市去年曾採購台灣香蕉做為當地學童午餐飯後水果，希望不久將來也能來台灣採購芒果，台南芒果種植面積，幾佔全台一半，是芒果故鄉，現今先贈送日本朋友「試吃」，優質品質絕對有信心為台灣芒果宣傳，也為日後互相交流鋪路。「臺南禮讚」農特產品展售，今起在裕毛屋公益路登場，有台南芒果，新鮮蓮子及芝麻系列產品，有龍眼蜂蜜，毛豆、菱角系列琳瑯滿目，開幕首日前200名消費者可獲贈台南越光米一包，消費滿500元再送台南愛文芒果一顆，黃偉哲呼籲台中人把握機會把台南好產品帶回家。