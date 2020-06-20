雲林地檢署社區關懷　溫馨慶端午

▲雲林地方檢察署結合雲林縣榮譽關懷協會、台灣更生保護會雲林分會，20日在虎尾鎮堀頭社區辦理「粽下福田 端陽有愛」活動。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.20）

▲雲林地方檢察署勞務點的埒內社區參加全國社區發展選拔，榮獲卓越獎。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.20）

端午佳節即將到來，雲林地方檢察署結合雲林縣榮譽關懷協會、台灣更生保護會雲林分會，20日在虎尾鎮堀頭社區辦理「粽下福田 端陽有愛」活動，社會勞動人平日除了協助社區環境美化、清潔，今年更在社區媽媽指導下協力包粽，並將包製好熱騰騰的粽子，分送給社區弱勢家庭中，期盼這股關懷的愛，在社區、在每位參加者心裡種下一方福田。雲林地檢署洪家原檢察長指出，寬嚴併進是我國當前刑事政策之一，易服社會勞動的執行，就是落實「非機構化」的寬容刑事政策，易服社會勞動除可避免短期自由刑難收教化效果及標籤化流弊，更可紓緩監獄擁擠問題。而易刑社會勞動人力投入村里、社區服務，對於社區環境清潔、窳陋空間改善、老人共餐食堂勞務協助等，助益極大，社區居民對勞動人正向回饋，除給他們莫大精神鼓舞，更讓他們感受到自己服務社會的價值，日後將能更順利復歸社會。洪檢察長表示，108年本署於雲林縣20鄉鎮市計39處社會勞動機構，提供村里、社區、機構無償服務時數達6,658人次、10萬7,946小時，以最低基本時薪158元換算，創造1705萬5468元價值。社會勞動人發揮專長，在機構管理人員帶領下，協助社區修剪花木、整理環境、油漆、修繕水電、老人送餐等，不僅為社區爭取榮譽，也紓解雲林地區人力欠缺困境，活化日漸凋敝偏鄉村落，成果相當顯著。每逢佳節倍思親，對於社區獨居老人、弱勢家庭而言，在佳節時刻往往是最孤單，同樣有囹圄經驗的更生人，更能體會佳節時刻睹物思情的感受。這次，更生人、社會勞動人走入社區，在社區媽媽指導下，透過他們雙手，把思念之情化為關懷之愛，包成可口的粽子，並由洪檢察長、榮譽觀護人協進會理事長李元豪將粽子以及更生人阿傑種植的甜美木瓜致贈給社區弱勢家庭、獨居老人，大家萬粽一心，變成一顆顆「粽情粽義」又溫馨的粽子。今天活動中，也安排虎尾鎮堀頭里長李萬壽為大家進行社區導覽，堀頭社區從98年社會勞動制度實施後，就一直配合地檢署執行社會勞動，近十年來在社會勞動人協助下，將社區髒亂點變成口袋公園，原有公園定期整理維護，成為居民休閒場所，還有資源回收、老人食堂的工作，讓堀頭社區成環境乾淨、適宜居住的好社區。