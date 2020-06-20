影／中市夢想家青年隊選拔賽　湧入滿場球迷

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▲「中市夢想家青年隊」在惠中籃球場舉辦球員選拔賽，球迷擠爆球場(圖／柳榮俊攝2020.6.20)

「中市夢想家青年隊」19日晚間在惠中籃球場舉辦球員選拔賽，中部地區籃球好手將齊聚競技，寶島夢想家領隊「黑人」陳建州也到場支持，現場球迷擠爆球場，帶動籃球熱潮，運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕非常重視並鼓勵青年從事運動，這次賽事結合民間企業力量，讓籃球運動在基層札根，培育優秀籃球運動人才。李昱叡指出，感謝球團的推動，未來「臺中市夢想家青年隊」的球員，平時除積極投入訓練之外，也將參與球團舉辦的公益活動以及參加贊助商的企業實習課程，讓球員提前累積多元工作經驗，提升未來步入職場競爭力，支持青年勇敢追夢、築夢踏實。運動局表示，參與這次選拔賽的青年隊球員將對抗臺中地主球隊晴天聯盟明星隊及寶麗金聯隊，並從中挑選球員19日晚間8時至10時由夢想家青年隊對戰晴天聯盟明星隊；20日晚間6時至8時夢想家青年隊將再次對戰晴天聯盟明星隊；20日晚間8時至10時則由夢想家青年隊對戰寶麗金聯隊。運動局指出，市府積極舉辦體育運動賽事、營造友善運動環境、培育運動人才，未來將持續推動各項運動政策，打造臺中為「酷運動、酷城市」。此外，運動局現場布置人型立牌、關東旗宣傳即將於7月盛大展開臺中購物節，民眾消費滿500元就可參加抽獎，有機會抽到近千萬「蛋黃區精品小豪宅」；另有壓軸現金100萬元、市價近70萬的汽車、電動機車、現金10萬等多樣好禮。其中「健康臺中，活力十足」週，將結合運動產業推出優惠活動。