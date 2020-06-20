黃文益籲停辦高雄振興嘉年華　楊明州：箭已射出無法終止

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高雄「振興購物嘉年華」遭質疑尚未招標就先起跑，在代理市長楊明州上任後，確定委外標案喊停，先改由市府自行續辦，等重新修正內容後，再公告招標民進黨議員黃文益今(20)日在議會質詢時，要求先停辦，認為依照現在模式辦下去，會辦得難看，很多人會白忙一場。代理市長楊明州則強調，箭已經射出去，無法終止。前高雄市長韓國瑜任內推出的高雄市「振興購物嘉年華」，遭質疑尚未招標就先起跑，意圖搶救韓國瑜的罷免危機。代理市長楊明州上任後，確定委外標案喊停，先改由市府自行續辦，等重新修正內容後，再公告招標對此，民進黨議員黃文益在總質詢時就「振興購物嘉年華」提出質詢。黃文益表示，第一次與第二次投標，廠商是否為同一家？「一家廠商連續兩次投標，到底是何方神聖？這麼有氣度，配合度這麼高？」黃文益也認為，經發局6月6日資格標，6月15日未召開評審會，隔日宣布廢標，他質疑投標廠商權益何在？沒有提告嗎？廠商4900萬標案幾乎到手，白白損失卻悶不吭聲，是找來配合好的廠商嗎？經發局代理局長王宏榮則表示，「是法人單位」，「是同一家」，王榮宏也表示「廠商目前沒提告」，並強調市府是依採購法48條廢標。楊明州指出，政策有延續性，經法制局與經發局研究後，招標程序終止，但截至6月18日，登錄發票已1萬3千多張、消費金額1億2千多萬，「箭已經射出去，無法終止」。楊明州也認為，後疫情時代，除了中央三倍券，各縣市也有加碼，對經濟民生有補助的，還是要做下去，但使用不方便、人力問題也都要解決。