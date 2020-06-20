高齡健康醫療照護　研究成果創新發表

嘉義基督教醫院與國立中正大學共同舉辦的「2020高齡健康照護與醫療科技創新研討會」，20日發表研究成果，該案由高齡醫療合作案由中正大學高齡跨域創新研究中心與嘉義基督教醫院醫學研究部聯合推動，媒合中正大學各領域教師與嘉基各科醫師攜手研究，期盼藉由跨領域交流互助，落實產學合作，共同為台灣高齡醫療研究努力。高齡跨域創新研究中心郝鳳鳴主任表示，隨著超高齡社會的來臨，高齡者照顧議題也廣泛的被討論，因此本次研究聚焦於健康照護結合AI照顧科技，運用於高齡相關產業輔助、發展。期待研討會成果展現因應趨勢，導入開發AI相關科技，對高齡產業發展有所助益，提供得力參考、佐證的資料。發表會上午場，張榮貴教授與嘉基營養科郭怡伶、許美鈴主任共同致力於營養機器人、醫療資訊整合平台開發，研究輔助第一線醫護人員的智慧科技；吳淑芬教授與過敏免疫風濕科曾昱超醫師，高齡免疫系統研究，分析高齡者唾液微生物相對免疫細胞功能的影響；許昺慕主任與大腸直腸外科方川尹、朱峻廷、神經內科許永居主任、感染科許國忠主任，關注高齡腸胃道研究，特別是中樞神經退化病人其認知功能退化與腸道菌群之關聯性，希望於未來對於阿茲海默症和巴金森氏症患者有更好的防範策略。下午場，討論高齡健康檢測相關，包括：周禮君教授與檢驗醫學科賴美珠主任，開發心臟衰竭生物感測器，低成本、高靈敏度、快速檢驗的系統；陳皓君教授與一般外科涂啟文主任，研發新型質普法檢測罹患乳癌生化指標，對於日後提早性預防有助益；陳永恩教授與一般外科許育甄醫師，著眼於高齡婦女對現行檢測乳房攝影接受程度不高，此研究將嘗試透過在血液中檢測異常基因甲基化的方式，發展未來高齡婦女乳癌篩檢之策略；賴文能教授與復健科林嘉雄主任、黃秀珍醫生，共同開發3D骨架運用在臥床狀態病人姿勢探測，復健活動膝關節開發與應用；許巍嚴教授與眼科蔡忠斌醫師，研究將使用較平價的眼球影像追蹤設備，進而早日發現高齡者眼睛潛在的病變。余松年教授內科部梁啟彥醫生，開發一個電腦輔助胸腔 X光影像比對系統，來協助胸腔科醫師進行X光影像的快速比對和提供電腦輔助診斷的參考，及協助追蹤患者的病情轉變；張盛富、張家展教授與急診醫學部劉中賢主任，開發鼻胃管輔助系統，協助第一線醫護人員精準判別管路是否正確，造福更多病患。