愛心粽健康一夏　為家庭照顧者續航

▲由專業營養師指導，聯手包出既營養、健康又好吃不脹氣的粽子。（圖／中正大學提供）

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端午佳節腳步將近，國立中正大學高齡跨域創新研究中心有鑑於臺灣目前約有75萬名的家庭照顧者，在家中照顧為病痛所苦的家人，為了心愛的家人，每天付出自己所有的心力、犧牲自己休閒時間，同時身心還必須不時承受各種照顧壓力和負擔，而為關懷辛苦的家庭照顧者，特別連結三光米股份有限公司，辦理一場「健康Fun 粽一夏-端午愛心粽飄香」活動。中正高跨中心是教育部深耕計畫的特色中心，長期推動高齡相關研究及創新服務方案，同時致力於整合校內外相關學研產業及社會各方資源，共同解決高齡社會可能面臨到的問題，為能直接、實際以各種行動和服務來幫助家庭照顧者減輕家庭照顧負擔，高跨中心於108年開始接受嘉義縣政府委託，承接嘉義縣家庭照顧者互助資源整合中心，連同於18鄉鎮分別設置的六處「服務據點」，共同為嘉義縣的家庭照顧者提供更充足、更適切的支持性服務。位於嘉義縣大林鎮的「森呼吸生活館」是一家集結眾人愛心的主題式照顧咖啡館，店內服務主要都是由不支薪，只領取服務時數的「到咖手」提供在端午節前夕，三光米公司特別免費提供吃了不會脹氣的優質糯米，讓15位「到咖手」和家庭照顧者及中正大學志工隊的成員，經由專業營養師指導，聯手包出200顆既營養、健康又好吃不脹氣的粽子，葷、素皆有，可隨個人喜好挑選。從材料準備、餡料調配、下鍋蒸煮到食用，用料實在又營養衛生。在包粽子的現場還貼心備有香醇咖啡和在地民眾送來的傳統美味茶點，讓家庭照顧者可以充分感受來自社會所給予的滿滿關懷，同時也得到了喘息機會。完成後的粽子除了分享給在場參與包粽子的民眾之外，還分送給鄰近的家庭照顧者及其家人品嚐。這次活動一方面推廣在地優良米食產業與品牌意象，另一方面也傳送愛心給需要被關懷的族群，在老化嚴重的嘉義縣，老老照顧與雙老家庭現象非常普遍，長期照顧負荷是許多家庭最大的壓力源之一，極需要社會大眾共同關心與支持，為其紓解沉重的照顧負荷。