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全台瘋日環食　金門縣府貼心贈送日食眼鏡迎賓

記者蔡若喬/金門報導-2020-06-20 20:00:00
▲金門縣府機場發送客製化日蝕觀賞眼鏡，歡迎來金旅遊的貴客。(金門縣觀光處提供)
全台瘋日環蝕，金門是為國內觀光視野最佳的景點之一，這幾天吸引不少遊客造訪，為的就是明天的日蝕金門觀光處特別客製化日食眼鏡，今早在機場發送，邀請遊客共賞「上帝掉落的金戒指」奇景。

金門觀光處長丁健剛、金門航站主任洪念慈、旅宿、航空公司代表，還有金門觀光小天使「阿特」今天早上在機場入境大廳歡迎久違的旅客造訪，還贈送日食眼鏡。

旅客對於縣府的迎賓禮都覺得很貼心，有特別來金門觀日的旅客就說，眼鏡設計的很可愛，明天一定會把握時間準時觀賞這特殊奇景。

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