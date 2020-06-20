影／百歲小學堂結業式　搭火車、扇形車庫拍照別開生面

▲穿上學士服、頭戴學士帽，拍下青春洋溢的畢業照。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.20）

▲百歲小學堂「埔鹽西湖」結業式，長輩自行買鐵路便當進行最終測驗。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.20）

弘道老人福利基金會開辦的埔鹽西湖百歲小學堂今（20）日舉行別開生面的結業式，長輩們除了到彰化扇形火車庫拍學士服畢業照，更自行認字由彰化火車站搭車前往田中、自行購買鐵路便當，作為小學堂的最終測驗，同時也考驗長輩平時是否有認真識字及寫字，讓長輩有一個難忘又有趣的結業式。埔鹽西湖社區理事長劉姵岑表示，社區長輩因為識字而來的成就感，是無法用言語形容的快樂，這次課程主題是跟火車及鐵路相關，因此帶著高年級畢業生們穿上學士服、頭戴學士帽，參觀全台灣僅有的扇形車庫，並且拍下青春洋溢的畢業照！最終期末測驗則是於彰化火車站自行購買鐵路便當，並帶上火車上享用，讓期末測試和整個旅程增添了不少趣味。70歲王阿圓阿嬤說，剛開始只要想到學寫字就壓力很大，但發現可以學會寫自己的名字，還可以認得其他的字，才讓我答應上課的。80歲獨居的梁淑妃阿嬤笑著說，我是班長，每次上下課都要喊起立、立正、敬禮，就像是真的在學校上課一樣，金促咪！85歲的陳忠德及83歲陳忠利兄弟檔開心的說，很久沒有兄弟一起共遊了，這次不但學會寫字，也學會認字，自強、莒光、區間車都認識，還吃了鐵路便當，真的是很棒的火車之旅！從百歲小學堂中可以發現，長輩在學習過程中，多了一份成就與自信，也讓老年生活更豐富、有趣。今年弘道與7-ELEVEN把愛找回來門市零錢捐公益合作，推動「一塊作伴化解宅老人危機服務計畫」，透過提供運動、有趣課程、修繕住家等關懷行動，預計協助32萬人次的獨居弱勢長輩遠離孤獨與退化危機。歡迎民眾6月底前至全臺7-ELEVEN門市募款箱投下零錢一起助老，化解宅老人危機。