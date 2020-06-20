影／善心助彰化榮家榮民遺骸晉塔　功德完滿圓母願

彰化榮家日前辦理田中第一公墓127位榮民墓座起掘火化，今(20)日舉行晉塔祭典，遺骸安奉嘉義軍人忠靈祠，由家主任史浩誠主祭，善心人士黃俊凱、呂宇捷夫婦、嘉義縣榮民服務處處長郭豫臨與祭，榮家幹部及榮民代表等陪祭，對回歸榮譽殿堂的榮民英靈，致上最崇高敬意。

▲彰化榮家榮民遺骸舉行晉塔典禮，由法師誦經，獻上馨香、鮮花、水果，對榮民英靈致上最崇高敬意。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.20）

1949年隨軍來台的單身榮民亡故，土葬在田中第一公墓，得到善心人士捐款，彰化榮家將埋葬於田中公墓的127座單身亡故榮民骨骸起掘，彰化忠靈祠無法容納，安厝於嘉義忠靈祠，背後是愛心的牽成，彰化榮家組成搬運隊，政風室主任劉昌元一行人流汗完成骨骸定位，20日辦理晉塔祭典。

127個骨灰罈安厝嘉義忠靈祠，工程只有4位工作人員，彰化榮家副主任林志強在榮家號召搬運隊，第一就想到平常喜愛運動的政風室主任劉昌元，又擔心怕有禁忌，劉昌元一口答應，能幫榮民伯伯入厝新家，不用在外風吹日曬雨淋，正是身在公門好修行的寫照。

▲彰化榮家榮民遺骸舉行晉塔典禮，由家主任史浩誠主祭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.20）

史浩誠表示，此事背後是一段愛心的牽成。新北市黃俊凱先母黃陳幼彩老夫人於108年3月25日圓滿人生，遺願捐棺50個回饋鄉里，為弱勢、貧困家庭完善後事，黃俊凱另加碼至120個，並委託榮民李肇雄代為媒合，惟皆無適合對象；原本要將善款買車捐給偏鄉部落，李肇雄突想起在榮家服務的同學林志強(任職榮家副主任)，特去電詢問需求，得知多位單身榮民墓座毀損須起掘及家祠年久待整修，苦無經費，遂居中引薦促成此次善緣。

史浩誠說，原訂將先賢遺骸安厝彰化軍人忠靈祠，因為數眾多無法容納，經榮服處郭豫臨處長協調嘉義縣政府，基於表彰故榮民為國犧牲奉獻的精神，同意改奉嘉義軍人忠靈祠，讓國軍先賢得以順利入祀，由衷感謝。

▲彰化榮家榮民遺骸舉行晉塔典禮，由法師逐一複誦渠等榮民姓名，將靈骨座正，希榮靈在此能獲得安宿。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.20）

日前榮家已將骨灰罐先行暫厝，今日舉行晉塔典禮，由法師誦經，獻上馨香、鮮花、水果，對榮民英靈致上最崇高敬意，感念先進當年捍衛國家、犧牲奉獻，現場莊嚴肅穆。之後由法師逐一複誦渠等榮民姓名，將靈骨座正，希榮靈在此能獲得安宿，全程順利、功德圓滿。