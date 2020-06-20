一翁坐在台鐵軌道中間　遭區間車撞及當場死亡

▲2013車次的區間車從新竹開往嘉義，司機員發現和列車行駛同軌道的東正線上，有民眾坐於二軌道中間，緊急鳴笛、急踩煞車，還是來不及。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.20）

鐵路縱貫線在彰化市泰和路平交道以北約100公尺處，今（20）日上午發生一起死亡事故，鐵路警察局彰化分駐所察查，上午7時7分有名男子坐在二軌道中間，被由新竹開住嘉義的臺鐵2103次區間車撞及當場死亡，南北雙向列車都受到影響而延誤，事故原因由鐵路警察調查釐清。

▲警方調閱泰和平交道監視錄影機，因老翁家住泰和平交道500公尺遠，研判死者進入軌道動線。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.20）

台鐵彰化火車站表示，20日一早7時7分、大肚溪南至彰化間東正線（基隆起212K＋631M）泰和平交道發生死傷事故；這列2013車次的區間車從新竹開往嘉義，司機員發現和列車行駛同軌道的東正線上，有民眾坐於二軌道中間，緊急鳴笛、急踩煞車，還是來不及、迎面撞上這名男子。

鐵路警察局彰化分駐所隨後找到住在附近的陳姓死者家屬，家屬指稱，死者住在距平交道約500公尺處，最近曾去醫院檢查，發現腦部有腫瘤，因此情緒不佳；事故發生後，警方到場處理，並報請彰化檢方指示，現場處理蒐證完畢後於8時15分通知放行，8時20分列車駛離。警方調閱泰和平交道監視錄影機，因老翁家住泰和平交道500公尺遠，研判死者進入軌道動線。

▲彰化市泰和路平交道以北約100公尺處，發生一起死亡事故，鐵路警察局彰化分駐所察查。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.20）

這起火車事故發生後，臺鐵西部幹線以西線單線行車，現場在8時15分蒐證完畢，8時15分通知放行，8時20分列車駛離，10時4分起大肚溪南=彰化恢復雙線正常行車，計影響29列次640分、旅客約8850人，由於意外發生地點在山海線的分岔點，造成南來北往的列車都大受影響，從意外7點7分發生以來，雙向列車一度延誤。

根據了解，家屬指76歲陳姓老翁6月15、16日至彰基檢查發現腦部有腫瘤，可能因而情緒不佳，對死因暫無意見；台鐵局呼籲民眾，重視生命，給自己機會；自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995。