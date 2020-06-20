過端午祈福防疫做公益　愛心綿延關懷弱勢

▲縣長張麗善、主委許宇甄及各長官貴賓於愛心鋁箔氣球寫上天佑台灣、雲林加油、病毒bye bye…等祈福話語。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.20）

▲主委許宇甄等貴賓紛紛敲響愛心鑼獻愛心。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.20）

▲主委許宇甄及各長官貴賓至各攤位向所有志工感謝並合照。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.20）

▲主委許宇甄利用機會宣導防疫新生活各項要點。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.20）

國民黨雲林縣黨部於今(20)日在黨部前廣場舉辦「過端午祈福防疫、愛心綿延助弱勢」公益關懷活動，由縣黨部主委許宇甄主持，由日頭花姊妹協會理事長張麗娟及各社團負責人與500多名的姊妹一起包粽子，將每顆粽子滿滿的愛心，致送縣內2000戶邊緣戶及獨居老人，讓他們提前慶端午，「吃在嘴裡、暖在心裡」，感受社會滿滿的溫情。今年在新冠肺炎疫情趨緩後，縣黨部首次辦理的活動，就是在端午節辦理愛心包粽助弱勢，首先登場的就是祈福儀式，縣長張麗善、主委許宇甄及各長官貴賓於愛心鋁箔氣球寫上天佑台灣、雲林加油、病毒bye bye…等祈福話語，接著一起將愛投入台灣主題箱，象徵「齊心協力，送愛護台灣！」，也為辛苦的醫護人員及第一線防疫人員加油打氣，祈禱台灣能早日脫離疫情，真正回復正常生活。許宇甄表示，此次是連續第三年辦理端午節公益活動，延續去年的包粽助弱勢的愛心，在疫情趨緩後馬上著手辦理，各社團的愛心志工也熱烈響應參加包粽的行列，衷心感謝所有贊助企業及參與的所有志工、團體讓我們今年得以持續辦理。此次共有「愛心包粽、公益關懷、粽藝飄香、祈福防疫、精彩表演」等五大主題活動，今天特別邀集縣內婦女社團與民間慈善團體，號召500位包粽高手一起在國民黨雲林縣黨部前廣場獻藝，姊妹們不畏天氣炎熱，一大早就來到會場包粽。雖然今天太陽很大，但是姊妹們的熱情更勝豔陽，今天縣長張麗善也親自出席與姊妹志工一起祈福防疫、並親手包粽子送給縣內獨居老人及邊緣戶，就是希望把社會關懷之心、過節慶的情誼都包在粽子裡面，將每顆粽子滿滿的愛心集結，讓縣內邊緣戶及獨居老人都能一起歡喜過節。預計包近2萬顆粽子，下午將由各鄉鎮市志工將熱騰騰的粽子親送至20鄉鎮之弱勢家庭共計2000戶，讓他們「吃在嘴裡、暖在心裡」提前慶端午，感受社會滿滿的溫情。縣長張麗善、主委許宇甄及各長官貴賓除了至各攤位向所有志工感謝並合照，也紛紛敲響愛心鑼獻愛心，把支持化為行動，當日募集的愛心所得將全數捐給華山基金會。本次活動結合愛心包粽作公益，投遞愛心象徵將愛傳遞下去，以實際行動關懷弱勢族群朋友們，一點一滴的愛心凝聚累積，匯集成強大而溫暖的力量，希望大家都能過一個溫馨而幸福的端午節。