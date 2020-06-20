影／最有古韻的端午活動　慶端陽從早到晚熱力不打烊

彰化縣長王惠美宣佈「2020鹿港慶端陽」，24、25日9點至17點在福鹿溪水道熱鬧登場，今年縮小規模，共56隊參賽，端午節當天還有縣府首長隊、縣議會隊及表演隊等友誼賽，掀起賽事高潮。
王惠美表示，白天賞龍舟賽，夜間賞燈區更獲熱烈回響，今年中山路燈飾動線拉長到文武廟，歡迎大家端午連假前來鹿港小鎮，品嘗美食小吃、造訪觀光工廠，還有豐富社團表演節目，體驗在地人情風俗。
彰化縣體育會龍舟委員會主委凃淑媚說，受疫情影響國際友人難以來台參與龍舟賽，由2支在台求學的印尼及越南外籍生代表組隊參加社會公開混合組，今年更首度舉行網路直播，報導第一手賽事外，還有縣長介紹鹿港傳統民俗及端午節習俗，讓不能到場的民眾都能感受佳節氣氛。
鹿港鎮長許志宏說，今年公所「鹿港四季紅夏鬧端陽」，在公會堂有傳統的煎堆和香包DIY，在桂花巷藝術村有彩繪立蛋、鹿港龍山寺還有書畫展及攝影展，文武廟有版畫展及DIY。福興鄉長蔣煙燈指，福興不僅乳牛全國最多，還有地瓜、百香果、香瓜、火龍果等優質農產品，賽龍舟是福興一大盛事，北端設有80多個攤位，展售鹿港、福興的地方小吃，歡迎全國民眾來品嘗。
城觀處指出，「2020鹿港慶端陽」系列活動從早到晚一波接一波，為了讓民眾能深入認識這美麗的古鎮，縣府也舉辦「鹿港人文小旅行」免費導覽活動，端午連假期間每天2梯次，經典路線一次呈現，讓你在紅磚古道間穿梭散策，聽見斑駁磚瓦後的美麗與哀愁，報名時間預計於21日中午12時開放報名至24日中午前，名額有限，額滿為止。
除了精彩豐富的鹿港慶端陽活動外，社會處表示，彰化縣志願服務協會於26日在桂花巷藝術村路口辦理「Women 38市集」，募集家中八九成新的二手物品，讓惜物愛物的精神，也能在端午佳節永續傳承。
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