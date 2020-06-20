雲林縣農民節表彰延遲　十大菁英農民注入青農

▲雲林縣十大菁英農民20日接受表彰。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.06.20）

▲雲林縣農會20日舉辦慶祝農民節表彰大會活動。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.06.20）

因應新冠肺炎防疫影響，雲林縣慶祝農民節活動延至20日在縣農會舉行，古坑咖啡王子郭章盛等雲林縣十大菁英農民接受表彰，其中70年後的青農就有4位入榜，為雲林農業推展通路注入新血。尚有其他多項的績優農事表彰，雲林縣長張麗善和雲林縣農會三巨頭等均到場祝賀。以農業為主的雲林縣，原訂二十四節氣中為首的「立春」在雲林縣農會舉辦慶祝農民節表彰大會活動，因受新冠肺炎疫情影響，延至夏至前夕的今（20）日舉行。20日表彰會中有口湖鄉生態經營先驅王貴仙（50歲）、土庫鎮綠色養鵝達人張恆金（37歲）、大埤鄉水耕蔬菜多元經營者徐銘遠（48歲）、古坑鄉咖啡王子郭章盛（57歲）、西螺鎮黑豆王子蔡濰揚（27歲）、林內鄉水果玉米達人賴錦德（33歲）、虎尾鎮蘭花高手余煌龍（61歲）、崙背鄉稻米達人徐正財（48歲）、麥寮鄉模範漁民林佳樺（32歲）、莿桐鄉蔬菜達人廖志偉（44）歲等雲林縣十大菁英農民。縣長張麗善表示，過去一年，落實農民職業災害保險由縣府全額補助政策，雲林縣投保人數全國第一，除農民在工作之餘多一分保障外，也讓更多農民符合這次農民生活補貼資格；再者新冠肺炎疫情雖也衝擊縣內農產業，但危機也是契機。日前舉辦「新冠肺炎後疫情時代系列活動─雲林農業發展的機會與挑戰焦點座談會」，討論農漁畜產銷結構與永續經營、跨域加值與國際拓銷等議題，建議建構冷鏈生態物流系統、培養智慧農人、發展六級產業、建立循環農業機制等，協助釐清疫後雲林農業未來走向，為後續的政策和產業推展舖路，積極打開「雲林良品」的知名度與行銷通路，讓雲林幸福上場。