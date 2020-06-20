影／彰化「食農觀光」再添選擇　外縣學校報名秒殺

彰化企業新建美在芳苑鄉經營花生及麻油生產已經三代，新建美更與二林鎮廣興國小結盟執行「教育部戶外教育優質路線」專案，對全省學校及機關開放「食農觀光」。從今年六月起至暑假，已有屏東、嘉義、台中、苗栗四縣八所學校，預約體驗認識黑芝麻、製油體驗和食用操作。

▲屏東縣佳冬鄉玉光國小三天二夜畢旅首站選在芳苑，體驗新建美油籽學堂的產業課程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.20）

今（20）日為學校機關補班日，屏東縣佳冬鄉玉光國小由校長帶領30名師生將三天二夜的畢旅首站選在芳苑，體驗新建美油籽學堂的產業課程。六年級周依潔說，彰化和屏東的特色很不同，這裡生產有機的黑芝麻，用它來製醬口感很好，我們拿它來夾餅干和混合冰淇淋食用，感覺都很美味。

▲孩子第一次看到黑芝麻種子，知道小小一顆可以長成那麼高大的植株，再取籽製醬，一整個從操作而來的感動是不言可喻的。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.20）

王孟捷說，一走進油籽學堂就可以聞到很香的味道，老師給我看芝麻如何生長的影片，帶我們用機器現榨黑芝麻醬，這個體驗很棒、學到很多知識。屏東玉光國小校長廖淑珍說，孩子第一次看到黑芝麻種子，知道小小一顆可以長成那麼高大的植株，再取籽製醬，一整個從操作而來的感動是不言可喻的。

新建美

總經理

粘瑜宸表示，一直期待讓企業形象不要只是工廠。能在照顧農民、地方創生、食農教育和體驗觀光的考量下，找出一條生機，近一年來開始把廠房做了重構，目前的「油籽學堂」是兩層樓的建築

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一入門是商品門巿，沿著樓梯設置芝麻和花生的導覽看板，隔著大片玻璃讓參觀者可以看到大型製油機具。主要的體驗教室則放在二樓，我們想辦法讓大家可以透過影片故事、觸摸植株和操作學習，建立整套知識。

▲新建美與二林鎮廣興國小結盟執行「教育部戶外教育優質路線」專案，對全省學校及機關開放「食農觀光」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.20）

媒合跨縣行程的關鍵角色是二林鎮廣興國小，廣興自106年起學校課程就關切食農教育和地方創生，希望讓二林四鄉鎮的生態和食農資源廣為周知，校長吳寶嘉說，新建美「油籽學堂」的食農知識，應該被全國廣為周知，廣興能做的是透過平台宣傳媒合，讓更多外縣巿的學校和單位來到彰化海線。在地產業、觀光和教育單位能協作共好，經濟才能活絡地方，廣興國小也將持續做好「遊學媒介」，帶動二林四鄉鎮的知名度。