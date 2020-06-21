台南高汙染產業設園區惹爭議　居民不滿：市長要守信

▲圖中紅色框為申請基地，綠色框為竑榮目前登記廠址，灰色區塊為竑榮目前使用範圍。（圖／記者陳聖璋翻攝）

▲中榮里里長翁添壽日前發給居民的開會通知單。（圖／記者陳聖璋翻攝）

▲去年4月22日居民向市長陳情後，環保局對竑榮及周邊瀝青廠、電鍍廠進行裁罰。（圖／記者陳聖璋翻攝）

▲同黨籍議員李偉智認為市長必須信守對人民的承諾。（圖／記者陳聖璋翻攝）

竑榮實業股份有限公司安定廠（預拌混凝土廠）欲在安定區中榮里，將其6公頃的農業用地擴大設置水泥產業園區，距幼兒園、住宅區僅有不到200公尺，恐將導致嚴重環境污染危害健康，以及交通危害，上千居民連署向台南市長黃偉哲陳情，堅決反對高汙染產業進駐。當地居民人人分工合作，積極錄影拍照蒐證、調查資料、向專業專家諮詢，製作相當完整詳實的簡報，去（108）年4月22日，數十位居民代表由市議員李偉智、林志展、林志聰及李文俊陪同，赴台南市政府向黃偉哲陳情，在聽取簡報後，黃偉哲也認為竑榮實業涉嫌違規擴大使用，包括周邊的電鍍廠、瀝青廠也有相關環保問題之疑慮；與會的居民代表指出，會中黃偉哲允諾，「該開發案不會通過」。與會居民代表聽聞黃偉哲允諾，加上會後林志展更表示，不只不會同意，最終目標是將這些高污染產業全數遷走，要把中榮里全部改為住宅區，心中大石總算放下；而環保局也在會後，根據居民陳情之內容，對竑榮實業安定廠及周邊電鍍廠、瀝青廠涉及違法事項，進行裁處。詎料，日前中榮里里長接獲台南市都市發展局公文，將於6月30日召開「竑榮實業股份有限公司申請設置產業園區開發計畫第1次專案小組暨現地會勘」會議。居民得知消息，心中非常疑惑。居民從公文中才赫然發現，經濟發展局於108年7月11日已原則同意該案；環保局認該案面積未達10公頃，確認無須提送環境影響評估；且該案位於非山坡地，免提送水土保持規劃書審核。令居民更為傻眼的是，農業局竟於109年1月17日同意其農業用地變更，內政部營建署更於109年5月22日函復，已收訖該案審查費。當地居民怒批，108年4月22日中榮里里民至市府陳情，市長承諾不會通過竑榮設置水泥產業園區，言猶在耳，才過了一年，竑榮居然悄悄就通過了！可笑的是連環評、水土保持都不用，農地變更竟也輕易的通過。今年6月初，發生死魚案件，造成中榮里民很大的恐慌，市府信誓旦旦的說跟污染無關，當地居民說，原本也很想信任市府團隊會站在人民的立場，然而信任這種事一被打破，換來的只是更多的質疑，現今要居民如何相信市府團隊？與一個水泥產業園區毗鄰而居，與幼兒園僅隔180公尺，竟不需環評的強渡關山，實在令人費解。同黨籍的議員李偉智也認為黃偉哲應該要信守對人民的承諾，李偉智對居民說，「政治承諾是很重要的，事情發展到現在，一年來風平浪靜，現在為何又如此，我覺得還是要讓市長聽到市民的聲音。抗議的立場，不會因為時間的經過，有所改變。我建議所有社區的居民，一人一信，寄信到市長信箱，表示心中的抗議，後續我們會持續協助本案。黃偉哲表示，沒有印象允諾什麼事，就是建議業者依照規定來，就依照規定審，市府只是建議業者要與地方多溝通，6月30日的會議及會勘，應是溝通的一部份，至於各局處原則同意該開發案的部分，可以去查查，是否依循相關法規。黃偉哲強調，我們是依法行政，不能依喜好行政，對於李偉智的說法，黃偉哲則表示，「沒有意見」。