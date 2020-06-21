影／彰化縣文化局產業進駐老屋媒合平台正式啟用

歷史老屋賦予新生命，彰化縣政府在前身是台鐵舊宿舍的彰化市「1/2 room」，舉辦彰化縣歷史老屋活化再利用補助成果展示，縣長王惠美強調補助申請至9月30日止，請符合資格者要把握機會，文化局將提供老屋屋主及有意願進駐業者良好的交流平台。

▲樂曲演出揭開彰化縣歷史老屋活化再利用補助成果展示序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.21）

王惠美說，彰化縣建縣即將迎接300年的榮光，擁有很多歷史文物建築，縣府為維護舊建築建築風貌傳統人文風采，在縣府經費有限的情況下積極向中央爭取經費，推動歷史老屋活化再利用的補助計畫。

王惠美表示，彰化縣自108年至今修繕竣工已有15案，累計輔導經營的老屋達46件，其中由青年經營有37件，青年留在彰化經營的比例已達八成，例如鹿港鎮埔頭街的老屋由玉珍齋經營書坊，介紹鹿港的歷史與活化老屋的空間，1/2 room前身則為臺鐵舊宿舍，另在品茗茶丘好的老屋裡，可品茶時光，茶屋靜謚的美好。

1/2 room的經營者胡魏茹指出，感謝縣府輔導補助，她從小很就喜歡老屋，找到這兩間老屋之初，也沒想到要做什麼用途，先生也是創作者，看到很多年輕的藝術家與學生，需要展覽的空間和舞台，因此開放供學生展覽作品，很多藝術家創作與收入無法成正比，而轉做工坊老師，所以有八成的老師是藝術家，無償提供公益團體使用。

彰化縣文化局長張雀芬表示，老屋活化補助作業分彰化縣歷史老屋補助及鹿港鎮歷史老屋補助，補助資格為建築物位於彰化縣、鹿港鎮內，不具文化資產保存法規範之身分，且於民國60年前興建完成，具有歷史、文化，並有保存再生價值者。

▲縣長王惠美積極向中央爭取經費，推動歷史老屋活化再利用的補助計畫。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.21）

張雀芬說，彰化縣老屋補助計畫修繕類最高補助50萬元，經營類每月最高補助5,000元；鹿港鎮老屋補助計畫修繕類最高補助60萬元，修繕後願無償提供文化局經營管理者，最高可補助90萬元，經營類每月最高補助8,000元，自即日起至9月30日受理民眾申請，老屋活化補助詳細補助規範及相關申請書件表格請上文化局網站查詢。