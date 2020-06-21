影／99朵玫瑰亂入畢業典禮　求婚成功傳佳話

建國科技大學今（21）日舉行畢業典禮，應屆畢業生陳進仁在典禮中，突然抱著99朵玫瑰花，向班上的女同學徐惠妘下跪求婚成功，過程讓在場參加畢典的師長錯愕，這段在師長同學見證下的求婚記，也為沈悶的防疫畢典譜下一佳話。
典禮中，國際企業管理系二專部畢業班表示自己要頒一個大獎，並要求在台上的師長見證，令師長們有點摸不著頭緒，隨後學生陳進仁在全班同學的簇擁下登上舞台，抱著99朵玫瑰跑到台上向要受獎的同班女生徐惠妘下跪求婚，「嫁給我吧！」，由於事出突然，徐惠妘一時不知所措，最後伸手讓陳進仁戴上戒指，現場頓時響起一片歡呼。
建國科大董事長吳聯星說，活到九十歲了，看到建國科大許多畢業生最後步上結婚禮堂，卻是第一次親睹就在畢業會場當面向同學求婚成功，實在很開心。台上師長都為他們祝福，希望他們幸福滿滿。
建國科大配合政府防疫規定，畢業典禮流程簡化，場內只有各班畢業生代表、授獎代表、家長代表及典禮工作人員。各系畢業生則留在系館由系主任主持簡易畢業儀式。往年由校長、董事長、各一級主管帶著畢業生遶校園一周，學弟妹列道路兩旁歡送儀式也取消，更沒有大型慶祝活動，是建國科大創校55年以來第一次沒有貴賓觀禮的畢典，畢業同學雖然有點遺憾，但也覺得很新鮮。
校長江金山致詞時表示，畢業只是邁向另一個人生的起跑點，若要讓自己的表現比別人更突出，就必須不斷的學習，求新求變。他強調，新冠肺炎肆虐，台灣能夠超前部署，就是憑藉先進的資訊科技與AI技術運用；疫情過後，人類生活方式將會有極大改變，電子商務將會逐步取代傳統交易方式，機器人將會取代人類許多生產工作，未來許多傳統工作職務都會消失不見。他鼓勵畢業同學要不斷學習，才不會被進步的社會所淘汰。
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