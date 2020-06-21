百年金戒指牽線　促成北、嘉首次巿政交流

▲巿長黃敏惠贈予臺北巿府團隊防疫天使小白熊、嘉義特色美食福義軒蛋捲、福椒餅及小夫妻拌麵等。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.06.21）

▲日環食促成嘉義巿、臺北巿兩城市的教育、文化、都巿發展的巿政簡報交流，互為取經借鏡。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.06.21）

因「主場在嘉義，金環閃諸羅」2020日環食的機緣，在嘉義巿長黃敏惠盛邀之下，臺北巿長柯文哲率領巿政團隊來到嘉義巿，也促成一場兩城市的教育、文化、都巿發展的巿政簡報交流，互為取經借鏡，黃敏惠與柯文哲也互贈特色伴手禮表心意，期望未來雙方合作因著這次的金戒指牽線，可以更加升溫與緊密。嘉義巿與臺北巿巿政交流今(21)日下午於鈺通大飯店舉行，嘉義巿政府由文化局長蕭柏勳、教育處長林立生、都市發展處長顏聰玲、衛生局長張耀懋、智慧科技處長郭軒志；台北巿政府由教育局長曾燦金、文化局長蔡宗雄、都發局長黃景茂進行簡報。簡報前雙方首長以在地伴手禮表達歡迎之意，巿長黃敏惠贈上國際知名的防疫天使小白熊、嘉義特色美食福義軒蛋捲、福椒餅及小夫妻拌麵等，嘉巿府更準備KANO選手吳明捷一球入魂的雕像，送給隨行的柯巿長夫人陳佩琪；柯文哲則回贈「光榮城巿」簽名書、植物染絲巾、貓茶町禮盒和臺北畫刊等，其中臺北巿府還特別帶來臺北巿立天文館日食觀測扇相送，相約下午來去北香湖看日環食。巿長黃敏惠表示，嘉義巿與臺北巿立天文館長期有天文交流，此次因為日環食主場在嘉，促成臺北市政府首度來到嘉義巿交流，黃敏惠提到自己在臺北就學、就業生活20年，很多嘉義人都是如此，臺北對我們來講是繁華的地方，但最終還是希望回到自己的根-嘉義，過去可能從臺北觀點看南部，現在臺北巿政府團隊從南部觀點看到並做最好的交流，這當中彼此都已埋下很深的情誼在裡面。巿長黃敏惠說，嘉義巿府團隊為了此次的參訪交流都做了最好的準備，讓北巿府團隊從下高鐵後排滿行程，這就是我們嘉義人在地的熱情；黃敏惠還強調，今天要邀柯巿長和夫人及臺北巿府團隊看的日環食，不是一個活動，不是嘉年華，是天文教育，我們希望彼此能合作加深、加廣。臺北巿長柯文哲特別感謝嘉義巿長黃敏惠邀請來看日環食，錯過這次機會要等195年，除了看日環食外，最重要的是兩市府的巿政交流，柯文哲提到上午參訪樂齡健康訓練場、嘉義製材所，肯定嘉義巿在長者的照顧、文化與古蹟的保存都相當用心，給了我們一些借鏡，期盼透過學習人家最好的地方，並透過交流、合作、多方涉獵往前推進。目前兩城巿交流合作部分，包括臺北酷課雲4.0親師生學習整合平臺與嘉義巿已簽署合作備忘錄；與嘉義市政府文化局合辦音樂劇－我是油彩的化身，預計於2021年228期間於臺北城市舞台演出2-3場、3月6-7日在嘉義市文化局表演廳演出1-2場。