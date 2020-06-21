日環食奇景　人潮車流讓嘉義市北香湖公園塞爆了

百年難得一見的日環食今（21)登場，嘉義市政府超前部署的自2年前就開始著手準備，不管辧講座或陪訓解說員，甚至還商請空軍以F16戰機衝場，邀台北市長柯文哲來嘉辦城市會談；國內、外民眾今天擕家帶眷到北香湖公園，在新冠肺炎疫情後，北香湖及其鄰近道路首現交通擁塞的情景。
嘉義市政府為迎今天的日環食，自上午開始即在主場北香湖公園搭台辦講座；同時邀請台北市長柯文哲賢伉儷及台北市府團隊到嘉義與嘉義市府團辦市政交流會談與觀摩，大約下午3點多嘉義市與台北市府團隊在黃敏惠、柯文哲的帶領下，一起到北香湖公園的日環食活動主場，接受媒體聯訪，並與魏德聖導演、嘉義市民及國內外遊客一起觀看日環食。
嘉義市政府團隊行銷得宜，雖然炎炎烈日讓人汗流浹背，但北香湖公園仍然湧入滿滿的20餘萬人潮，幾乎分佔遍公園內外，市政府為讓遊客得以安心觀賞日環食，即時以交管人員及交通錐管制北香湖公園旁，友愛路的文化路到友忠路段。
從近午開始，北香湖陸續湧入人潮與車流，讓附近店家生意忙得不亦樂乎，直說很久生意没這麼好過了！辛苦的警察、義交及保全協助指揮交通、維持秩序，但一直到活動結束後，附近道路交通仍然呈現擁塞。
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