罕見日環食吸引民眾觀看　林世賢導覽呼籲捐款做愛心

百年難得一見、被譽為上帝金戒指的「日環食」，今（21）日下午登場，彰化市長林世賢陪同慈愛教養院孩子一起欣賞天文奇觀，現場驚嘆聲不絕於耳，路過民眾也發揮愛心，踴躍捐款給慢飛天使，幫助弱勢孩童。
林世賢表示，這次日全蝕奇觀非常罕見，下次要在台灣看到日環食，要等到195年後的6月28日，特別安排慈愛教養院孩童親身體驗這珍貴的天文課程。觀看過程中，林世賢一再提醒現場民眾，看日環食要用太陽濾鏡 不可用太陽眼鏡、相機底片，以免刺傷眼睛。
「看日全蝕，喝綠豆湯，捐款做愛心喔！」路過的民眾一邊喝著公所志工準備的冰綠豆湯消暑，一邊使用公所提供的太陽濾鏡，欣賞這難得一見的天文奇景，年輕人也發揮愛心響應捐款，現場熱鬧溫馨。
林世賢指出，因受疫情影響，慈愛教養院的捐款也有減少現象，希望藉由這次觀賞日環食天文奇觀，除了讓孩子上了一堂寶貴的天文課程，更希望大家發揮愛心，捐款給慈愛教養院，讓這群慢飛天使在愛的環境中快樂成長。
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