北、嘉巿政交流　柯Ｐ嘉市一日遊

嘉義巿長黃敏惠日前北上做「主場在嘉義，金環閃諸羅」2020日環食宣傳，並在此機緣下，邀臺北巿長柯文哲率領巿政團隊來到嘉義巿，台北市長柯文哲也於21日率領北市府團隊到嘉義市進行雙城交流，促成兩城市的教育、文化、都巿發展的巿政簡報分享，互為取經借鏡。

▲市政團隊參觀多元的馬術健康休閒運動體驗。（圖／嘉義巿政府提供）

在嘉義市政府團隊陪同下，台北市長柯文哲所率領的北市府團隊，首站來到衛生局旁、以芬蘭的老人遊樂園為藍圖的樂齡健康訓練場參訪介紹，兩位市長與長輩們一同跳健康操、共同種下蘋果樹，意喻雙城市民都能平平安安，共同努力為長輩發展更多元創意服務，一同打造「忘齡城市」；張耀懋局長並介紹了為讓長輩體驗詩經之美，特別在樂齡健康訓練場增設詩經園圃「采菲場」，同時也安排為讓長輩能有更多元的馬術健康休閒運動體驗。

▲市政團隊參觀阿里山森鐵車庫園區。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.21）

一行人隨後至嘉義火車站參觀於疫情期間，紅到日本的戴口罩沉睡白熊，並試乘國車國造的電動公車，並搭乘阿里山森林鐵路檜木車廂小火車至車庫園區，隨著導覽人員介紹，參觀動力室及了解已有百年歷史，且是東亞最大的嘉義製材所，並相約下午去北香湖看日環食；柯文哲也對嘉義巿在長者的照顧、文化與古蹟的保存的用心相當肯定，並表示，感謝嘉義巿長黃敏惠邀請來看日環食，除了看日環食外，最重要的是兩市府的巿政交流，期盼透過學習人家最好的地方，並透過交流、合作、多方涉獵往前推進。

▲黃敏惠巿長與柯文哲巿長試觀日環食。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.21）

嘉義巿長黃敏惠指出，嘉義巿與臺北巿立天文館長期有天文交流，此次因為日環食主場在嘉，促成臺北市政府首度來到嘉義巿交流，她自己在臺北就學、就業生活20年，很多嘉義人都是如此，臺北對我們來講是繁華的地方，但最終還是希望回到自己的根-嘉義，過去可能從臺北觀點看南部，現在臺北巿政府團隊從南部觀點看到並做最好的交流，這當中彼此都已埋下很深的情誼在裡面；為了此次的參訪交流，嘉義巿府團隊都做了最好的準備，讓北巿府團隊從下高鐵後排滿行程，這就是我們嘉義人在地的熱情。