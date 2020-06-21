西螺廣福粽飄香　飄進弱勢暖人心

端午前夕，西螺鎮廣福社區走出新冠肺炎疫情，婆婆媽媽們走出家門，連續三天來到設在里長王足住家的社區樂活協會，大家捲起袖子綁粽子，除社區民眾一起交流享用外，最重要的是一共綁了逾千顆粽子贈送給里內弱勢一群，讓五月的端午佳節，社區內充滿溫馨，也難怪21日活動中，贏得各界來賓贊賞與肯定。
成軍一年多的西螺鎮廣福社區樂活促進會，在端午前夕，結合社區銀髮族婦女為主，全體會員及里民為輔舉辦「古法包粽子」活動，活動在21日(星期日)達到高潮，當天社區民眾聚集在王足里長的厝，除享用一起包的粽子外，協會也邀請道聖中醫免費義診，自製香包，尤其將逾千顆粽子，送往區內的弱勢家庭、身心障礙者及獨居老人，讓他們能夠品嚐享用，開心過佳節，相當溫馨。
廣福社區當天的活動相當有意義，因此，包括鎮代會主席林俊甫、也是社區協會理事長的副主席廖秀娟、農會總幹事廖錦富均到場，而西螺區議員廖偉晴、游淑雲、廖秋萍、李明哲也相繼到場，他們都一致肯定協會結合社會資源來關懷弱勢義舉。
社區協會理事長廖秀娟對這幾天為了綁逾千顆粽子，包括里長王足、協會副理事長蕭德讚、廖萬封、連絡人余英全及全體志工忙進忙出表示肯定，，但協會幹部看到弱勢團體感動的表情，相信一切的努力都值得。
里長王足強調，該社區綁出的粽子可不一般，是有經驗的銀髮族阿嬤親身教導社區婦女，從糯米及花生的選擇配比、豬肉的刀切醃漬、香菇、紅蔥頭、蝦仁等材料的炒製，最重要就是如何將所有糯米和食材，用粽葉包紮的有稜有角，而且在烹煮粽子的過程中還要注意粽子的陳放翻轉以及水火大小的控制，如此才能烹煮出紮實又美觀又有古早味的肉粽。
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