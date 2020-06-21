影／空大在彰化第一所樂齡學習中心揭牌

空中大學彰化服務處在彰化成立第一所樂齡學習中心，鹿港鎮樂齡學習中心今（21）日在萬興宮萬興社區活動中心揭牌，結合社區辦理的粽葉飄香慶端陽暨節油減碳宣導活動，一早社區志工就一起來參與。

▲空中大學彰化服務處在萬興宮萬興社區活動中心辦理粽葉飄香慶端陽暨節油減碳宣導活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.21）

彰化縣長王惠美說，樂齡代表的就是要讓大家「樂在學習、忘記年齡」，感謝國立空中大學承辦成立鹿港鎮樂齡學習中心，提供給大家一個很好的學習空間，讓長輩可以走出戶外快樂學習，忘記年齡。

王惠美表示，空中大學本身對於成人教育與社會教育做的很成功、很有經驗，相信這次揭牌成立後，可以增添學習者的學習能量，結合社區包粽子活動，看到這麼多志工朋友，透早就來包肉粽，提供給地方弱勢朋友及鄉親有一個快樂節慶的日子。

▲空中大學辦理粽葉飄香慶端陽活動，婆婆媽媽們準備包粽子的炒料。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.21）

國立空中大學彰化服務處執行長王秋明說，空中大學一直以來都是以成人教育為主，在109年開始興辦樂齡中心，期待未來不管是樂齡或是長青業務都能夠深入社區村里，不僅是提供技藝性、聯誼性、教學性的活動教學，甚至支持性的教學也能夠跟社區融入一起，提升社區居民知識的水平素養，融入樂齡生活。

王惠美指出，彰化縣府109年度補助空大辦理鹿港鎮樂齡推動工作，預計開設樂活學習系列課程113場次，鼓勵學員參與學習累計650人次以上。「快樂學習、忘記年齡」是「樂齡學習中心」設置的主要目標，以「在地學習」、「世代融合」為推動高齡教育的主軸策略，並以「活躍老化」、「快樂生活」培養高齡者終身學習的興趣，期許樂齡長者能保有快樂與健康的身心。