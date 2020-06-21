影／空大在彰化第一所樂齡學習中心揭牌

空中大學彰化服務處在彰化成立第一所樂齡學習中心，鹿港鎮樂齡學習中心今（21）日在萬興宮萬興社區活動中心揭牌，結合社區辦理的粽葉飄香慶端陽暨節油減碳宣導活動，一早社區志工就一起來參與。
彰化縣長王惠美說，樂齡代表的就是要讓大家「樂在學習、忘記年齡」，感謝國立空中大學承辦成立鹿港鎮樂齡學習中心，提供給大家一個很好的學習空間，讓長輩可以走出戶外快樂學習，忘記年齡。
王惠美表示，空中大學本身對於成人教育與社會教育做的很成功、很有經驗，相信這次揭牌成立後，可以增添學習者的學習能量，結合社區包粽子活動，看到這麼多志工朋友，透早就來包肉粽，提供給地方弱勢朋友及鄉親有一個快樂節慶的日子。
國立空中大學彰化服務處執行長王秋明說，空中大學一直以來都是以成人教育為主，在109年開始興辦樂齡中心，期待未來不管是樂齡或是長青業務都能夠深入社區村里，不僅是提供技藝性、聯誼性、教學性的活動教學，甚至支持性的教學也能夠跟社區融入一起，提升社區居民知識的水平素養，融入樂齡生活。
王惠美指出，彰化縣府109年度補助空大辦理鹿港鎮樂齡推動工作，預計開設樂活學習系列課程113場次，鼓勵學員參與學習累計650人次以上。「快樂學習、忘記年齡」是「樂齡學習中心」設置的主要目標，以「在地學習」、「世代融合」為推動高齡教育的主軸策略，並以「活躍老化」、「快樂生活」培養高齡者終身學習的興趣，期許樂齡長者能保有快樂與健康的身心。