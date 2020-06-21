影／109年員林市運動i臺灣　迷你棒球對抗賽

▲ 「109年員林市運動i臺灣」活動在員林市圓林園登場，有450人參加，。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.21）

「109年員林市運動i臺灣」活動，今（21）日上午在員林市圓林園登場，有來自台中市、彰化縣合計8個國小棒球隊進行一場迷你棒球對抗賽，農糧署捐贈70箱國產豆奶給小球員，鼓勵家長和小朋友多喝在地植物高蛋白飲品，多運動，促進健康有益防疫。

▲彰化縣長王惠美為迷你棒球賽開球。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.21）

彰化縣長王惠美、行政院農業委員會農糧署中區分署分署長楊宏瑛、員林市長游振雄、員林市體育會理事長李金圳等人出席開幕典禮，並為迷你棒球賽開球，王惠美感謝農糧署的捐贈，給小球員補充植物性高蛋白，也鼓勵大家一起走出戶外動起來。

▲東山國小棒球隊在棒球比賽是常勝軍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.21）

縣政府每年配合體育署推動運動i臺灣計畫，辦理績效連續兩年獲得特優，今年補助款約2500萬元，縣政府將給縣體育會、鄉鎮市農育會和民間體育團體舉辦體育活動，今天的迷你棒球對抗賽獲得台中、彰化兩縣市發展迷你棒球運動學校響應，約450人參加。

王惠美表示，疫情管制解封，親子出來多運動，有益免疫力。農糧署分署長楊宏瑛說，國產大豆種植面積達3405公頃，年產量4776噸，食用和飲用國產大豆食品，不但在產在銷，新鮮度高，還可縮短食物里程，減少碳排放量，對健康和保護環境一舉兩得，未來將透過農糧署專案補助運費，推薦全台學校搭配午餐飲用國產豆奶。

東山國小校長李世勳表示，世界棒壘總會推廣迷你棒球，去年引進台灣，10歲以下兒童及愛好棒球運動者都可以練習和組隊，跟傳統棒球不同的是，棒球和球具的安全係數高，投手是自己隊伍的教練，想方設法讓打擊者打到球，一局球賽9名打擊者都要輪流上場打擊，不受三振滿3人就換對方進攻的限制，這樣比較好玩。