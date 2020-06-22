影／高難度！大學消防學程畢業典禮　挑戰高樓垂降

想畢業得先從高樓垂降下來，同時會做CPR，中彰投地區唯一有消防安全學士學位學程的大葉大學，舉辦第二屆畢業典禮，與中華民國紅十字會台灣省彰化支會與南投支會合作，在校內設置了「高樓垂降」、「高品質CPR」等關卡，想拿畢業證書要先完成闖關挑戰。

▲大葉大學消防學程畢業生挑戰高樓垂降。（圖／記者陳雅芳攝）

副校長施英隆表示，大葉大學秉持德國師徒制精神，強調做中學，培養學生成為實作專家，消防學程畢業典禮特別攜手中華民國紅十字會台灣省彰化支會與南投支會，安排了「高樓垂降」、「高品質CPR」等關卡，讓學生體驗消防救災活動，提升相關技能。

▲消防學程大四生郭喻嘉覺得完成垂降挑戰很有成就感。（圖／記者陳雅芳攝）

消防學程主任陳宜清指出，消防產業不只是消防人員，學生畢業的職涯走向還包括消防設備、防災技術等，今年歡送49位學生畢業，延續往年通過闖關測驗才能領取畢業證書的傳統，畢業典禮邀請中華民國紅十字會到校，在校園裡設立了「高樓垂降」、「高品質CPR」關卡，讓學生學習當救災需要利用垂降到達現場時，如何確保自身安全、克服心理恐懼完成高樓垂降，以及CPR救命術操作，強化學生們的緊急應變能力與救助能力。

消防學程大四生羅怡媃說，紅十字會救災隊仔細教大家如何穿戴裝備、繫安全繩結，以及如何垂降與安全落地，「高樓垂降」是很特別的經驗，讓畢業典禮格外難忘；消防學程大四生郭喻嘉說，以前沒嘗試過垂降，因此體驗時很緊張，猶豫著要怎麼做才好，實際完成垂降後很有成就感，很開心能挑戰成功。