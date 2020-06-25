國旅觀光潮搶進台南　端午連假旅宿爆房

國內新冠肺炎疫情已漸趨緩，各項防疫措施逐步解封，許多民眾迫不及待，亟欲出門旅遊，讓國內旅遊需求旺盛；台南市長黃偉哲表示，台南是安心旅遊的觀光首選城市，遠見雜誌更是評選觀光六都第一。

黃偉哲指出，這波疫情沒有讓業者失志，反而展現無比鬥志，利用時間讓員工沉潛學習了更多服務專業，老舊硬體設施也翻修更新了，所有台南觀光產業業者都已做好準備，要讓旅客感受不斷精進、高品質的旅遊服務﹗

根據台南市觀光旅遊局調查，108年6月台南市平均住宿率約5成，今年這一波端午連假的訂房率已一舉衝破9成，旅宿業者笑著忙迎四方貴客湧入台南。台南市旅館商業同業公會表示，業者訂房接單情形十分暢旺，因應國際疫情尚未止歇，國旅觀光潮率先湧現，端午連假台南旅宿接單已近爆房狀態。

端午連假一爆滿，暑假也即將爆滿，業者非常有信心期待搶下緊接而來的安心旅遊補助及振興三倍券龐大商機。

觀光旅遊局局長郭貞慧表示，市府推出多項的迎賓優惠活動，像是6-8月住台南抽百萬大獎、虎頭埤踩龍船及荷蘭村慶端午等活動，其它像是奇美博物館、河樂廣場、草山月世界及四草綠隧等，世界級異國風觀光景點，熱情邀約大家安心前來台南旅遊，專屬台南的好康，絕對物超所值、有口皆碑。

大家肯定已經感受到台南人滿滿的誠意，端午連假旅宿爆滿，是暑假檔期旅遊的先行指標，暑假台南觀光肯定旺，要來遊台南、享美食的民衆，動作一定要快。