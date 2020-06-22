移民署推多元文化　聚新住民白水湖蚵學家慶端午

▲前北美國小王靜文校長分享有關婚姻生活。(圖／移民署提供).jpg

移民署南區事務大隊嘉義縣服務站為讓嘉義縣新住民體驗不同的端午節，並營造新住民美滿溫馨的家庭生活，在嘉義縣東石鄉「白水湖蚵學家」，辦理「粽情粽意樂蚵蚵-多元文化活動」及「新住民家庭教育課程」，請前北美國小王靜文校長生動而有趣的講授有關婚姻經營的故事，讓現場50餘位新住民及家庭親子頻呼受益良多。在「白水湖蚵學家」多元的活動設計中，先由新住民手作母國風味的粽子，分享母國端午習俗的樂趣，並透過端午習俗中常見的避邪物設計創意活動，帶領新住民親子在艾草DIY及雄黃大花臉繪畫比賽中，發揮巧思及無限想像力；移民署為增進夫妻彼此的感情，拉進親子間的距離，請來王靜文校長為「婚姻經營幸福秘訣」課程做生動詮釋。再由「白水湖蚵學家」品牌創業傑出新住民陳長花女士，帶領參加學員體驗不同國家的端午節特色及體驗漁村養蚵生態活動，讓新住民家庭體驗豐富的端午節慶。陳長花表示，疫情期間無法聚會，大家都很悶，還好現在疫情紓緩，配合政府防疫新生活運動，在白水湖蚵學家戶外庭園辦理這次活動，所有新住民及家人都很開心，大家很感謝移民署為新住民舉辦這一次別具特色的端午節活動。嘉義縣服務站林炳煌主任指出，為讓新住民感受到政府的關懷與照顧，服務站將持續規劃辦理新住民家庭教育課程及多元文化體驗活動，鼓勵新住民夫妻與親子共同參加，有效提升家庭內互動情感，讓家庭成員懂得互相尊重、包容、欣賞及接納多元異國文化，希望新住民都能安心在「嘉」生活，一起迎向幸福美好人生。