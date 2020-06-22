日環食日流放魚苗　海巡署籲請共同養護海洋生態

嘉義縣海域近期不斷傳出鯨豚擱淺死亡案例，為守護鯨豚類，海巡署第五(雲嘉)巡防區指揮部及第四岸巡隊，昨（21）日即配合嘉義縣慈善團體聯合協會、台灣省當舖商業同業公會、嘉義縣太保救難協會及大航號海釣公司等團體，在東石漁人碼頭及外傘頂洲等地，以「當我們在一起，愛在放流」為題，進行海豚喜愛吃的魚種魚苗放流，養護海豚，養護海洋生態環境。海巡署特別挑選百年難得的天文奇景—日環食，人潮聚集於東石漁人碼頭流放魚苗，意於抛磚引玉，喚起民眾對生態養護的重要，而能共同為海洋環境保護，及為海域資源永續付出一份心力。第五巡防區指揮部胡文雄主任表示，白海豚目前已被列為我國保育等級1的瀕臨絕種野生動物，保育行動刻不容緩，雲嘉地區近3年來，經海巡同仁觀測白海豚紀錄，共計發現33群次，辨識出208隻次白海豚，希望藉此魚苗放流活動，為白海豚打造更宜居的生活環境，呼籲民眾也一起對海洋生態盡一份力量。台灣省當舖商業同業公會張宏富理事長表示，本次放流共計15萬尾，魚種為午魚及黃錫鯛(台語俗稱「枋頭」)，體長大於5公分，都是白海豚喜愛吃的魚種魚苗，希望藉此魚苗放流，能夠維持白海豚棲息環境所需的完整生態系，增殖海域生物資源，也讓社會大眾了解海洋保育及復育的重要性。第四岸巡隊呼籲，台灣沿海漁業資源日漸枯竭，魚苗放流是維護漁業資源，推動海洋保育工作刻不容緩，更需民眾一起努力，另如有發現違法事項，可撥打「118」海巡服務報案專線，海巡署將立即派員處理，共同維護海洋資源。