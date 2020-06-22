脊椎壓迫性骨折　術後傷口0.5公分、隔天就可出院

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▲長庚表示，骨質疏鬆或姿勢不當，是發生脊椎壓迫性骨折的原因。(圖／嘉義長庚醫院提供）

長者進入高齡，常發生骨質疏鬆性骨折，脊椎的骨質疏鬆性壓迫性骨折也相當常見，嘉義長庚醫院最近就有患者，要站起來時，腰突然痛了一下，就痠軟跌坐在地上痛到爬不起來經長庚醫師診斷為「脊椎壓迫性骨折」，以「微創脊椎椎體成型術」，傷口不到0.5公分，手術後1個小時就可以下床，隔天就出院回家。長庚表示，68歲的黃太太退休後自己弄了一個開心農場，每天細心照顧蔬菜再分送給街坊鄰居，鄰居們對她讚譽有加，小朋友們都叫她黃奶奶，退休的樂活生活十分愜意更充滿活力不過一天早上摘了幾把菜後一站起來腰突然痛了一下，痠軟跌坐在地上痛到爬不起來，原本開朗的人，後來痛到都快得憂鬱症。經朋友介紹到嘉義長庚骨科門診，透過動態的X光和核磁共振檢查，發現同時有2處的脊椎壓迫性骨折且有空洞，依李建穎醫師建議，患者接受「微創脊椎椎體成型術」，再使用骨水泥填充脊椎骨裡的空洞，傷口不到0.5公分，術後疼痛立即明顯改善，手術後1個小時，患者就可以下床，隔天就出院回家，重拾樂活人生。李建穎醫師強調，接受「微創脊椎椎體成型術」後，如沒改善不良姿勢和習慣，繼續彎腰搬重物，仍有可能再次發生壓迫性骨折；另外，除手術治療外，關注骨質疏鬆症的預防和治療也是刻不容緩，很多停經後的婦女和老人家，常常一個不當出力，或只是輕微跌倒就發生脊椎壓迫性骨折，所以建議停經後的婦女朋友和長輩們要做骨質密度的檢測。長庚指出，攝取乳製品、高鈣食物、適度曬太陽及運動，補充適量的維生素D3等是預防骨質疏鬆的首要步驟。若是有嚴重的骨質疏鬆症或已經發生骨質疏鬆性骨折時，最好與醫師討論選擇適合的骨質疏鬆症藥物治療，透過預防與治療，享受退休的樂活人生。