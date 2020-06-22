脊椎壓迫性骨折　術後傷口0.5公分、隔天就可出院

長者進入高齡，常發生骨質疏鬆性骨折，脊椎的骨質疏鬆性壓迫性骨折也相當常見，嘉義長庚醫院最近就有患者，要站起來時，腰突然痛了一下，就痠軟跌坐在地上痛到爬不起來﹔經長庚醫師診斷為「脊椎壓迫性骨折」，以「微創脊椎椎體成型術」，傷口不到0.5公分，手術後1個小時就可以下床，隔天就出院回家。
長庚表示，68歲的黃太太退休後自己弄了一個開心農場，每天細心照顧蔬菜再分送給街坊鄰居，鄰居們對她讚譽有加，小朋友們都叫她黃奶奶，退休的樂活生活十分愜意更充滿活力﹔不過一天早上摘了幾把菜後一站起來腰突然痛了一下，痠軟跌坐在地上痛到爬不起來，原本開朗的人，後來痛到都快得憂鬱症。
經朋友介紹到嘉義長庚骨科門診，透過動態的X光和核磁共振檢查，發現同時有2處的脊椎壓迫性骨折且有空洞，依李建穎醫師建議，患者接受「微創脊椎椎體成型術」，再使用骨水泥填充脊椎骨裡的空洞，傷口不到0.5公分，術後疼痛立即明顯改善，手術後1個小時，患者就可以下床，隔天就出院回家，重拾樂活人生。
李建穎醫師強調，接受「微創脊椎椎體成型術」後，如沒改善不良姿勢和習慣，繼續彎腰搬重物，仍有可能再次發生壓迫性骨折；另外，除手術治療外，關注骨質疏鬆症的預防和治療也是刻不容緩，很多停經後的婦女和老人家，常常一個不當出力，或只是輕微跌倒就發生脊椎壓迫性骨折，所以建議停經後的婦女朋友和長輩們要做骨質密度的檢測。
長庚指出，攝取乳製品、高鈣食物、適度曬太陽及運動，補充適量的維生素D3等是預防骨質疏鬆的首要步驟。若是有嚴重的骨質疏鬆症或已經發生骨質疏鬆性骨折時，最好與醫師討論選擇適合的骨質疏鬆症藥物治療，透過預防與治療，享受退休的樂活人生。