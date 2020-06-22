網紅直播搭電商宅配　嘉義啤酒鴨挺過疫情拉長紅

▲結合電商宅配與網紅直播主行銷，嘉義正宗啤酒鴨業者挺過新冠疫情低迷時期。（圖/記者邱嘉琪攝）

▲嘉義阿榮師啤酒鴨，採用紅面母番鴨搭配10數種中藥材與啤酒，後韻回甘，湯頭濃郁，是夏冬皆可食用的溫補湯品。（圖/記者邱嘉琪攝）

新冠疫情導致餐飲業大受衝擊，無不想方設法度過低潮，嘉義正宗啤酒鴨業者疫情前推出電商宅配服務，撐過低迷時期，亦保住員工生計，日前餐廳二代更搭配自媒體網紅直播促銷，還配合外縣巿活動試吃推銷，再將店內招牌啤酒鴨銷售量及知名度再推一層樓。嘉義地區知名啤酒鴨餐廳，是當地少數在疫情間還維持住50幾名員工生計，保持營業的餐廳業者，副總經理吳柏融為餐廳二代，年輕的頭腦打破傳統行銷方式，疫前即將自家正宗啤酒鴨招牌菜，打造為冷凍禮盒，進攻電商宅配巿場，沒想到剛好符合疫情中大家不敢出門消費的需求，消費者訂購宅配者眾，也讓來客量因疫情大失的餐廳能撐過難關。疫後開封後餐廳營業見起色，已有好口碑的啤酒鴨冷凍宅配商品趁勝追擊，總經理吳柏融表示，發現到自媒體網紅直播主這塊商機，因此化被動為主動，於六月趁著網紅直播主在桃園市大會串時，配合活動提供500公斤啤酒鴨讓大家免費試吃，當日準備的一百份啤酒鴨30分鐘內秒殺銷售一空，預定購買單當日也衝破上千，反應熱烈，知名度大增。吳柏融指出，嘉義正宗阿榮師啤酒鴨，採用紅面母番鴨搭配10數種中藥材與啤酒，堅持使用陶鍋，藉由紅外線的效能讓肉質更軟嫩，熬煮三小時以上讓原食化原湯，湯頭入口清爽，後韻回甘，湯頭濃郁，唇齒飄香，啤酒在熬煮過程中酒精已經揮發，僅留下淡淡的啤酒花香，是老少咸宜，夏冬皆可食用的溫補湯品。