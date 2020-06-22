人事異動！台中市警察局新任分局長、大隊長交接典禮

▲台中市警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮(圖/警局提供)

內政部上周發佈一波高階警官人事異動，台中市警察局於今(22)日上午8點30分於警察局大禮堂舉行卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，典禮由副市長陳子敬主持，並邀請各級長官、貴賓蒞臨指導。台中市警察局原任督察長魏慶賢調陞本局副局長、臺東縣警察局局長邱文亮調派本局督察長、第三分局分局長陳武康調陞保安警察第一總隊主任秘書，其餘異動分局長及大隊長等6人經歷如下：一、第三分局分局長廖國政，中央警察大學外事警察學系51期、中央警察大學警政研究所碩士，曾任本局後勤科科長、和平分局、大甲分局、霧峰分局分局長。二、霧峰分局分局長陳家銘，中央警察大學行政警察學系52期、中央警察大學警政研究所碩士，曾任本局督察、公共關係室主任、保安警察大隊大隊長、東勢分局分局長。三、東勢分局分局長楊川，中央警察大學行政警察科64期、中華大學科技管理研究所碩士，曾任新北市政府警察局督察、內政部警政署公共關係室科長、高雄市政府警察局六龜分局、岡山分局分局長。四、大雅分局分局長許明耀，中央警察大學行政警察學系55期、中央警察大學警政研究所碩士、國立中正大學犯罪防治學系研究所博士，曾任本局後勤科科長、雲林縣警察局副局長、本局和平分局、大甲分局分局長。五、大甲分局分局長李建興，中央警察大學行政警察學系56期、東海大學社會科學系研究所碩士，曾任本局秘書、督察、公共關係室主任、保安警察大隊大隊長。六、保安警察大隊大隊長賈立民，中央警察大學行政警察學系55期、大葉大學智慧財產管理研究所碩士，曾任本局督察、勤務指揮中心、秘書室主任。