禁奢令鬆綁　蘇貞昌：政府訓練應多利用飯店會議設備

行政院長蘇貞昌下達旅遊令、鬆綁禁奢條款一年，配合振興三倍券7月15日上路，由行政院各部會、中央到地方各機關帶頭一起拚國旅、促進消費；蘇貞昌今（22）受訪表示，飯店、餐廳受疫情很大衝擊，政府不能置身事外，國內很多飯店有很好會議設備，因此鼓勵政府部會有會議、訓練等需要，都可以訂飯店，協助業者走出困境。蘇貞昌日前在行政院會一一點名各部會，轄下國公營事業、醫療機構、公股行庫等金融業及公務人員，都應設計機制，鼓勵規劃國內旅遊；人事行政總處也發函各部會鬆綁禁奢條款一年，即日起自2021年6月底，放寬各機關辦理會議及講習訓練有關場地、報支住宿及膳雜費用規定，場地方面，「可以赴機關以外處所舉辦，不限洽借公設場地或訓練機關」。蘇貞昌今天視察「國道3號增設北土城交流道」回應，波疫情中，飯店、餐廳受到很大衝擊，於是政府鼓勵人民走出來消費，政府也不能置身事外。蘇貞昌說，國內很多飯店等業者有很好的會議設備、訓練設施，解除禁令政府要以身作則，因此鼓勵政府部會以及國營事業，有會議、訓練等需要，都可以訂飯店，協助業者走出困境。交通部長林佳龍表示，台灣要發展觀光，其中會展產業很重要，政府相關公教、事業單位每有年將近30至40萬人次員工旅遊、培訓，禁奢令解除後他們就能成為飯店業的基本客群，未來這一年不限制公教人員去郊區景點去入住叫飯店，相信能讓人才培訓效果較好，由政府帶頭，加上安心旅遊放案和三倍券，相信會有很好的加乘效應。