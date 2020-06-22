百貨搶先推振興方案　滿千送百、點數換購物金超優惠

▲夢時代推出4大高雄獨家期間限定店，懶得鳥你、小熊學校、黃阿瑪及NYA陸續登場。（圖／記者陳美嘉攝，2020.06.22）

國內疫情逐漸解封，又適逢端午連假，百貨業者在振興三倍券發放前，搶先推出振興優惠﹔夢時代2020「超給利」活動，滿千送百回饋，省錢有感；Global Mall新左營車站推出會員限定「十倍放大振興券」，點數可兌換購物金。



▲國內疫情逐漸解封，又適逢端午連假，百貨搶先推出優惠及獨家期間限定店。（圖／夢時代提供）

夢時代振興方案，規劃2020「超給利」優惠活動，即日起至6月28日止，全館指定品牌消費滿2000元送400元；還有超好買的內衣、美妝、服飾等特賣會；此外，憑全館單筆消費滿額發票，享星巴克買一送一。



▲百貨推出超好買的內衣、美妝、服飾等特賣會。（圖／記者陳美嘉攝，2020.06.22）