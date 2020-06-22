百貨搶先推振興方案　滿千送百、點數換購物金超優惠

國內疫情逐漸解封，又適逢端午連假，百貨業者在振興三倍券發放前，搶先推出振興優惠﹔夢時代2020「超給利」活動，滿千送百回饋，省錢有感；Global Mall新左營車站推出會員限定「十倍放大振興券」，點數可兌換購物金。
夢時代振興方案，規劃2020「超給利」優惠活動，即日起至6月28日止，全館指定品牌消費滿2000元送400元；還有超好買的內衣、美妝、服飾等特賣會；此外，憑全館單筆消費滿額發票，享星巴克買一送一。
活動期間，夢時代還推出4大高雄獨家期間限定店，「懶得鳥你」、「小熊學校」、「黃阿瑪」及「NYA」陸續登場，集結各式流行服飾、居家雜貨、玩偶及聯名美妝等療癒商品，其中近百樣新品在夢時代搶先推出﹔4場活動共規劃16個互動體驗區，民眾可在懶得鳥及胖企鵝的懶骨頭厭世區、傑琪玩轉咖啡杯、超巨型阿瑪公仔等趣味場景中，留下精彩合影。
Global Mall新左營車站「十倍放大振興券」，共有雙重回饋，即日起至6月24日APP會員只要扣50點，即可立即兌換購物金，相當於點數價值放大超過10倍；除了點數放大，還要讓消費者省荷包，即日起至6月30日集結多個品牌，凡持GMpay消費即可享限量超值贈，包含「高仰三」人氣商品-禾果子、破布子限量買一送一；「21PLUS」使用GMpay購買炸雞兩塊，即贈大杯蜂蜜綠茶乙杯等，從人氣小吃到異國料理一次讓消費者享很大。