延宕11年！蘇貞昌「拍板30億」在國道3號蓋北土城交流道

▲行政院院長蘇貞昌今（22）宣布，國道三號增設北土城交流道，經歷了11年來被退件7次，終於宣布拍板定案。（圖／記者宋原彰攝，2020.06.22）

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▲行政院院長蘇貞昌今（22）宣布，國道三號增設北土城交流道，經歷了11年來被退件7次，終於宣布拍板定案。（圖／記者宋原彰攝，2020.06.22）

行政院院長蘇貞昌今（22）宣布，國道三號增設北土城交流道，經歷了11年來被退件7次，終於宣布拍板定案，全案將斥資30億興建，最快於民國116年底完工，目前已通過可行性評估、送至行政院審核，他要求交通部高工局、內政部等單位加速進行，以解決土城長期的交通問題。行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、立委吳琪銘、蘇巧慧、張宏陸、江永昌等人今出席「國道3號增設北土城交流道」說明會；蘇貞昌說，土城是人口聚集、快速成長的地方，北土城交流道已在民國106年2月通過可行性評估，今年3月送進行政院，預計最快於民國116年底完工，總工程經費約為30.44億元，將由中央負擔24.4億，新北支付6億。蘇貞昌說，國道3號經常在此路段塞車，如果新設北土城交流道，對於交通舒緩有很大幫助，因此他要求交通部高工局在工程上儘速進行，也拜託行政院秘書長緊盯內政部的都市計劃審核，讓其早日通過；他還對林佳龍開玩笑地說，新北市副市長陳純敬說參與該路段計畫的人都升官了，「這樣林佳龍部長你聽得懂吧？卡認真做！」北土城地區目前僅透過中和及土城交流道進出國道，但兩個交流道尖峰時間經常阻塞，造成民眾不便未來國道三號所增設的北土城交流道會銜接金城路，有助於帶動地方經濟及觀光發展。吳琪銘表示，未來土城彈藥庫開發以及司法園區進駐之後，所帶來大量的人潮，藉由北土城交流道的增設，除了能解緩交通擁塞、車流回堵的情況，也能為目前土城醫院加快醫療運送速度，爭取寶貴的救援時間，絕對是地方一大福音。