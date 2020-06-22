每園給10至20萬！新北補助私幼加入準公共、招收２歲幼兒

新北市長侯友宜今(22)日宣布新北109學年度加碼補助新申請加入準公共幼兒園，每園補助10至20萬元經費改善環境設施設備，且為鼓勵已加入準公共幼兒園招收2歲幼兒，加碼補助5到15萬元經費，歡迎符合申請要件之私立幼兒園踴躍申請加入準公共行列，並且收托2歲幼兒。目前新北市計有125間準公共化幼兒園，家長每月繳費僅4,500元，其餘差額由政府補助，教育部及新北市政府教育局除了補助設施設備經費外，新北市也挹注教保輔導團資源，以確保幼兒學習品質。109學年度準公共化幼兒園申請開跑，申請期程至109年6月30日，為了鼓勵更多私幼業者加入準公共化幼兒園的行列，公私合作提供家長就近選擇更多平價、優質的教保服務的機會，新申請的幼兒園除了教育部補助設施設備費用20到40萬元及兒童遊具改善經費外，新北市更編列經費加碼補助每園10至20萬元經費，呼籲符合申請要件之私立幼兒園踴躍加入準公共行列。此外，為了鼓勵準公共化幼兒園收托2歲幼兒，除了教育部補助15到30萬元外，新北市亦加碼補助，只要109學年度招收2歲幼兒較108學年度多招收7人以上，再加碼補助設施設備補助5~15萬元改善環境，以鼓勵準公共幼兒園招收2歲專班幼生，希望能協助家長2歲幼兒收托需求。對於未就讀公共或準公共化幼兒園之2至4歲幼兒，凡符合家戶綜合所得稅率未達20%且未請領育嬰留職停薪津貼者，每月即可請領育兒津貼2,500元，期盼減輕家長育兒負擔。教育局表示，本市公共化幼兒園100至109學年共增500班、增加收托1萬3,557人，此外，108學年度增加準公共幼兒園共125家，可招收7,423人，全新北市平價幼兒園總收托人數已達3萬8,682人。109學年度加入準公共幼兒園名單將陸續公告，家長如欲搜尋新北市準公共幼兒園名單可至「全國教保資訊網」查詢。