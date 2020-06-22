中市重大建設市民「無感」？議員推點燈聚焦

台中市重大建設工期動輒三年起跳，讓許多市民「無感」、不知道市政建設。市議員楊正中今(22)日市政總質詢時指出，「路平，燈亮，水溝通；交安，治安，人平安」，是每位市長施政基本功，做好、做實，自然就有60分，但要重大建設的規劃和推動，那才是主政者的賣點和亮點。楊正中說，「前人種樹，後人乘涼」重大建設又不能不做。但重大建設從規劃到完成，短則數年，長則達十餘年之久，曠日廢時，短期很難看到成績，很難給現仼規劃者加分。因此，在重大建設推動的同時，「點燈聚焦計劃」就至關鍵重要，實地訪視、了解市政願景及建設發展。楊正中表示，水湳經貿園區占地廣達67公頃的台中綠肺「中央公園」，應打造中央公園新亮點，成為城市中的花園，「點燈聚焦」讓市民看的見；並以六月初市民廣場「中部花卉同心圓裝置藝術活動」為例，農業局為振興花卉產業，以產官學合作在市民廣場佈置花卉裝置藝術，吸引民眾前往。楊正中說，水湳經貿園區內有許多重大建設相繼動工，這些被視為盧市府的成績和政績，但這些工程工期動輒三年起跳，多數民眾看不到也不知道，因此民眾無感。楊正中建議，中央公園占地67公頃，幅員廣大，可規劃「春、夏、秋、冬」四個區塊並藉由產官學合作打造城市花園，讓每季都有不同的花卉、植栽，引入民眾進入水湳經貿園區，點燈聚焦讓民眾實地到此了解市政遠景及未來發展。市長盧秀燕回應，市府對各種民意表達都尊重，並虛心拿來檢視施政，從肺炎疫情爆發以來，市府團隊積極部署，衛福部長陳時中也肯定「台中防疫井然有序」。日前公布幸福城市大調查，台中防疫措施滿意度82%、「幸福感」87.6%名列六都第2，另外根據最新調查，民眾對於五都市長整體施政滿意度，台中排名第三，市府將持續努力，爭取市民認同。