中市垃圾危機　議員：市府不應「鴕鳥心態」

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台中市因應明年文山焚化廠整建工程，日前祭出要求清運業者垃圾減量共體時艱，造成許多亂象為此，市議員楊正中今日質詢時指出，市府不應「鴕鳥心態」，應積極評估垃圾多元去化管道，並以雲林縣將垃圾製成燃料棒經驗為例，建議雲林與台中皆為中臺灣治理平台成員，而雲林縣計畫目前測試順利，市政府應借鏡他人經驗。楊正中表示，中市從107年起垃圾進廠量大於焚化量，而文山焚化爐已使用24年達除役年限，加上后里、烏日焚化廠也已使用16年以上，三座焚化爐設備老舊，焚化量也逐年降載，汰舊換新勢在必行。楊正中說，垃圾危機迫在眉睫，民生問題不解決，這把火遲早會燒到市府然而，目前環保局的因應策略就是要求民間清運業者「垃圾減量」15%，結果造成清運費用漲價，甚至是棄單等問題。楊正中建議，市府應化危機為轉機，超前部署規劃，由盧市長親上火線，呼籲市民共體時艱，做好垃圾分類，說明目前規劃新設焚化爐措施另外，環保局因應焚化爐降載，也應規畫垃圾多元去化解決方案。楊正中指出，雲林縣也是垃圾問題相當嚴重的縣市之一，過去常拜託有焚化爐的縣市幫忙代處理。為此，雲林縣去年推動「MT計畫」，亦即將垃圾製造成燃料棒（簡稱RDF），製成品並以每噸1950元的價格，賣給台塑六輕混在燃煤當燃料燒。由於測試效果不錯，雲林縣今年更推出精進型的「MBT計劃」。如果一切順利，不但可以解決雲林縣內的垃圾問題，也節省一筆垃圾處理費用。楊正中說，雲林縣環保局局長過去也是臺中市的事務官，再者臺中市與雲林縣同為中台灣區域治理平台的成員。楊正中建議，如果台中市也設置MT廠生產RDF，屆時可請雲林縣協調六輕幫忙去化，要求環保局仔細了解及評估，如果可行，則將為台中市的垃圾處理去化闢一條新的道路，也可緩解焚化廠的壓力，讓三座焚化廠老舊的焚化爐有時間整修或汰舊換新。市長盧秀燕表示，台灣地狹人稠，垃圾處理對每個縣市來說都是危機，台中人口成長導致垃圾量持續成長，3座焚化廠108年處理量也略高於107年，但面對焚化廠設備能量逐年下降，環保局仍相當努力處理垃圾問題，採用打包分選等方式做好暫置垃圾管理。針對焚化廠，短期內，市府將先進行舊焚化爐整修，處理垃圾增量衍伸的問題，中長期上進行焚化爐汰舊換新，引進先進技術提供功能更佳的廢棄物處理設施，減少垃圾危機。環保局指出，環保局已持續宣導民眾落實垃圾減量及分類工作，以減輕台中3座焚化廠處理負荷；另為確保台中各社區住宅大樓生活垃圾收運問題無虞。