好小子超厲害　國中入學考囊括7校全靠學心算

▲今年升入國中的莊博鈞，小小年紀，面對即興挑戰，一樣從容應付，不見緊張神色。（圖／金武鳳攝，2020.6.22)

台中市力行國小應屆畢業生莊博鈞，小小年紀擁有心算十段實力，最近參加台中市私立國中入學考試，一口氣收到衛道中學等七校錄取通知，莊博鈞的媽媽說，兒子制勝之道自小學心算，奠定數學常勝實力與信心，讓他樂在學習，六年國小不用補習，成績年年名列前茅。莊媽媽是心算班老師，每當她上心算課時，兒子跟在身邊耳濡目染，自小就對數字非常敏感。幼稚園大班正式學心算，往往一教就會，持之以恆練習，小學四年級心算檢測已達十段。為了讓兒子學得更有趣，她常陪著兒子將心算落實在生活中，譬如到餐廳吃飯，一人500元，換吃自助餐，每人只要70元，小學二年級的莊博鈞告訴媽媽，如果不吃餐廳，改吃自助餐，一餐可以換7餐，剩下10元還可以買兩張遊戲王卡！細數兒子學心算成就，莊媽媽津津樂道說，小一升小二時，莊博鈞便能跟著安親班五年級大哥哥大姐姐一起上數學，待到小六時幾乎已把國中數學唸完了。莊媽媽說，主人翁心算是進入數學領域的一把鑰匙，心算奠定了莊博鈞數學基礎，也提升他自信心，讓他不只在校成績優異，國內外各項心算比賽也是常勝軍，莊博鈞去年參加韓國首爾舉辦的2019WMTC世界數學錦標賽輕易摘冠。創辦人曾春兆指出，右腦的想像力幾乎是左腦的百萬倍，目前有上萬種的事務機器替代左腦的功能，右腦無以替代，必須本身培養並加以發揮，讀書或發展事業決定勝負的是右腦。而心算和寬廣的數學同屬於右腦功能，在小朋友能理解100以內數的大小時，是學習黃金期，學習思考式心算，能提升他們對數學的興趣。