美食巷仔內／來場夏日下午茶！新北好茶結合甜點創新

▲即日起至8月31日的平日，到台北凱撒即可品嚐以新北市所生產包種茶、蜜香紅茶、碧螺春製成的甜點。（圖／新北農業局提供）

炎炎夏日，昏昏欲睡的下午總想品嘗茶點，新北市首度與台北凱撒大飯店攜手，使用坪林文山包種茶、三峽蜜香紅茶及碧螺春與Checkers餐廳合作推出「幻夏茶饗曲」雙人下午茶套餐，餐檯區同時推出多樣結合新北好茶製作的菜餚，即日起至8月31日周一~週四「平日限定」供應。新北好茶與台北凱撒大飯店合作推出的「幻夏茶饗曲」平日雙人下午茶套餐，首度將「國產茶」與「法式甜點」創意結合，包含了「蜜香奶茶司康餅」、「水果茶磅蛋糕」、「雲朵檸檬塔」、「夏季雙茶凍」及一壺今年新鮮的春季包種茶，即日起至8月31日的平日，到台北凱撒即可品嚐以新北市所生產包種茶、蜜香紅茶、碧螺春製成的甜點。同時為提供來用餐的消費者多元的餐點選擇，平假日的餐檯區也推出了「台式茶香窯烤嫩雞」、「包種茶排骨湯」及「茶香油飯」等菜餚，讓民眾品嘗到茶葉更多不同的可能性。新北市茶葉生產面積750公頃，年產量400噸，產值約11億元，共有9大茶區生產6大特色好茶，廣受消費者喜愛，其中所包含的「坪林包種茶」有著典雅花香、「三峽蜜香紅茶」口感帶有蜂蜜甜香，頗受女性消費者喜愛，「三峽碧螺春」則是以三峽特有的地方品種「青心甘仔」製成，滋味清甜爽口又帶有些微的綠豆香，3種特色茶香氣足，茶湯回甘不苦澀，廣受民眾喜愛，而優雅的茶韻也深受台北凱撒Checkers餐廳主廚的肯定，精選「新北好茶」的原料融入甜點與料理作為夏季主打餐點。農業局表示，新北市自民國100年起整合轄內6大特色茶以「新北好茶」品牌行銷，除輔導產區透過辦理評鑑、展售會，並於茶葉產季結合產地體驗旅遊多元推廣帶動觀光產值，近年也透過跨界合作，辦理百萬冠軍茶拍賣、茶席品嚐會等方式強化消費地推廣，提升「新北好茶」品牌能見度，想知道更多訊息，可關注新北市農業局稼日蒔光臉書。