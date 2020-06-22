虎尾下溪社區長青食堂開張　為社區長輩提供營養餐食

▲ 提供社區長輩營養餐食。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.22）

虎尾鎮下溪社區發展協會22日上午辦理長青食堂揭牌儀式，縣長張麗善親自到場感謝社區發展協會、食堂志工對於長者福利的付出，虎尾鎮長丁學忠、縣議員黃凱、黃美瑤、代表會主席林嘉弘、副主席陳樹泉、代表周世龍等人共同揭牌，並為長者們盛裝飯菜，與長者們一起用餐。縣長張麗善表示，今年度面對最艱難的新冠肺炎考驗，很感謝下溪社區發展協會勇於承擔推展長者福利，今日看到這麼多長輩齊聚享用午餐，大家對防疫都謹守分寸與原則，志工朋友們展現精湛廚藝，加上地方各界付出、參與，讓長輩們可以就地就近吃到熱騰騰且營養又健康午餐，她感到非常開心。張麗善說，目前全縣共開辦113處開辦長青食堂的據點，若加上麥寮鄉公所自辦社區共餐，全縣共有130處老人共餐據點，其中虎尾鎮共有12個長青食堂，今天揭牌的下溪社區發展協會有80位長輩在此用餐，每天有25位志工協助提供餐食，縣府一定會持續在經費、設備給予支持，讓長輩吃得健康、豐盛與營養。社會處長林文志表示，雲林縣是農業的首都，近年來隨著工商業發達，青壯年人口外流嚴重，雲林縣已是全國老化第三高縣市，並有逐年持續增加趨勢，是名實相符的老人縣，縣府面對人口老化的問題，積極推動長照2.0服務，目前在社區整體照顧服務體系大有斬獲，除有130處長青食堂外，更有135處社區照顧關懷據點以及104處C級巷弄長照站，希望可以照顧更多長輩，以及提供更多元照顧服務。