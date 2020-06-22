金門振興券不發了？縣府澄清：依原方案執行

近期社群網路平台流傳一份金門振興券發放的會議文書，文中說明發放方式為「1+1」，即民眾花新台幣2,000元可換一份價值4,000元的振興券，引發網友熱議，甚至謠傳府方會收回此政策，對此縣府今(22)日發文強調政策方向已定，仍會依原方案執行。根據這份「金門縣振興經濟振興券補助實施計畫」會議資料，每位符合請領資格者限持現金新台幣2,000元領取一份價值新台幣4,000元振興券，單張票券面額新台幣500元，共計8張，不拆發，不找零。對於這份流傳在社群網路的金門版加碼振興券發放方式，網友紛紛表示「為何不直接發放現金就好，都已經沒錢了」、「振興券還要花大錢請廠商印製，多此一舉」，部份商家也反映「拿振興券去請款前，這筆錢都要自己先墊著，在這個時間點，本錢不粗真的很難撐的過去」。金門縣政府今天發稿澄清，2月底提出之「1+1振興券」即為諸多振興方案中之一項，為踐行法制程序提送追加預算作業，並於5月底獲縣議會支持通過實施, 發放作業將按既定期程進行，其中亦排定於本週三(24日)上午對外說明發放各項事宜。對於網路流傳，縣府將收回原預定推出之振興券方案一事，縣府強調政策方向已定，僅有少部分事宜尚需協調，仍會依原方案執行。因開會文書外流，致政策訊息曲解傳佈，更影響政策美意，縣府後續將依據《文書處理手冊》第76條規定：「各機關員工對於本機關文書，除經允許公開者外，應保守機密，不得洩漏」，及「文書之處理，不得隨意散置或出示他人」等規定介入調查。