台南驚爆「狼教練」　議員要求全面調查

台南市議員林燕祝在議會總質詢自由發言時，揭露台南某國中2名男師，利用權勢猥褻學生，甚至逼迫學生口交，加害期間長達約1年，經調查已知多名學生受害，受害學生多是弱勢家庭的孩子，怕遭退訓導致隱忍不說，教育局與學校已證實確有此事，林燕祝強烈要求相關單位全面、深入調查。
教育局局長鄭新輝說，案件發生後已啟動性平調查，第一時間已將2名教職員解職，通報全國，永不聘用，但校方卻說，目前是「停聘」；據了解，因該解聘案今（22）日才完成補正，學校尚未收到公文，須待校方收到公文，才能正式解聘，向教育部通報不適任教師應在這個月會完成。
受害學生控訴，該校1位教練兼教師及另1位助理教練，觸（撫）摸男學生身體、摸弄下體等，甚至藉權勢逼迫男學生與其相互口交，直到今（109）年4月，兩名學生被強制猥褻，當事人感覺非常不舒服，將事件告訴導師，案件才爆發。
林燕祝表示，這1位教練兼教師及另1位助理教練均為男性，他們與數十位來自弱勢家庭、擁有體育專長的學生住在學生宿舍，受害學生們都很優秀，但因缺乏資源，擔心事情曝光會被教練退訓，只好忍氣吞聲。
林燕祝質疑教育局只採輕處分，停聘期間對個案也無適當心理輔導，學校住宿管理員由教練擔任是否適當，有待商榷，她要求台南市長黃偉哲立即依法追究責任，還受害學生公道 。
林燕祝指出，性侵及性騷擾事件如屬顯在性事實，可採解聘、停聘或不續聘，認定和執行起來有脈絡可循；但潛在性則是利用權勢、訓練或親屬關係威脅，恐嚇當事人不得張揚或告知他人，被害人倘未求助，家長和老師較不易察覺，狼爪仍會趁機伸出，形成防侵漏洞。林燕祝強調，如果能夠事前發現可疑線索，或許能將傷害降到最低。
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