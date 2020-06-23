影／眷村歲月不停格　彰化榮家探訪彩虹眷村

彰化榮家以分享會方式，帶領住民長輩了解輔導會所出版「眷村歲月‧在這裡停格」一書，之後由家主任史浩誠帶領前往書中所介紹位於台中市南屯區春安里「彩虹眷村」，與彩虹爺爺榮民黃永阜相見歡，一同合影、閒話家常，也讓長輩們走入舊日時空，重溫竹籬矮房簡樸的溫暖氛圍。

▲台中彩虹眷村被知名國際指南「孤獨星球」評選為全球值得探訪的景點之一。（圖／記者陳雅芳攝）

彰化榮家輔導員楊欽昌表示，台中彩虹眷村被知名國際指南「孤獨星球」評選為全球值得探訪的景點之一，「彩虹眷村」滿是一位爺爺的畫作，因為「彩虹爺爺」畫作，為眷村注入了新生命，吸引許多遊客來訪，更是外國遊客最想到訪的台灣景點之一。

陳伯伯懷念道，以前的房子構造大多簡單，以茅草和竹子為主要材料，圍牆都是竹籬笆；而生活就像一家人，家裡沒大人就去隔壁家吃飯，隔壁家出遠門時鄰居會幫忙照看，買菜、看病、玩耍、打架等都在眷村裡；而范伯伯則說，這讓我想起以前在眷村的日子，很悠閒的坐在門口竹籬笆外，生活雖簡單困苦，讓人感到滄桑，但卻又是甜美的回憶。

▲家主任史浩誠帶領前往書中所介紹位於台中市南屯區春安里「彩虹眷村」。（圖／記者陳雅芳攝）

彩虹眷村位在成功嶺營區與嶺東科技大學間，緊鄰干城六村、臺貿五村與馬祖二村，是「素人畫家」榮民黃永阜老先生一筆一劃，從屋簷、圍牆、路面到郵筒，以五顏六色的線條與圖案，彩繪出充滿童趣與喜感的圖案。

長輩們一到書中所介紹的風景映入眼簾，對此手作無不讚賞，而同袍相見，少年變白頭，不禁感歎歲月催人老，年少時眷村的回憶一一湧上，相談甚歡，點滴滋味在心頭；黃爺爺表示，現眷村轉型成商業觀光地標，有時獨自坐在門口，望著熙來攘往的遊客不斷經過，心中不禁有些感嘆：「我無法改變拆遷，但我可用畫筆記下，把滿滿的眷村回憶美好的保存在這裡。

▲長輩們一到書中所介紹的風景映入眼簾，對此手作無不讚賞。（圖／記者陳雅芳攝）

榮民長輩早年獻身軍旅，捍衛國家安全，到晚年卸除戎裝，在社會各角落安身立命、貢獻所有，愛鄉愛民，但精神永不凋謝，讓眷村記憶不再停格，永留於心。