企業捐贈慰問金　林世賢勉勵心存善念

▲大通電子致贈端午節慰問金，每戶2500元，共100戶受惠。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.22）

▲林世賢發送平安米，祝福大家端午節平安快樂。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.22）

長年關懷弱勢族群的大通電子，端午節前再次發揮愛心，捐贈25萬5000元給彰化市「急難救助」、「馬上關懷」戶，每戶2500元慰問金，彰化市長林世賢今（22）日對大通電子長年關懷弱勢族群表示感謝，更勉勵經濟困苦的民眾，保持善念學習感恩。今（22）日在老人文康活動中心舉行大通電子捐贈端午慰問金活動，針對彰化市「急難救助」、「馬上關懷」戶共100戶，總發放金額為25萬5000元，會中林世賢也頒發感謝獎座，肯定大通電子長期行善的義舉。林世賢表示，「急難救助」、「馬上關懷」等社會邊緣戶，受到法令的限制，無法得到政府長期資源的幫助，慈善企業和團體在此時就扮演相當大的輔助角色，讓弱勢家庭得到實質的補助。大通電子長年付出關懷弱勢族群的善行義舉令人感佩，也讓弱勢族群感受企業的溫暖，呼籲其他慈善社會團體，也能熱心公益、慷慨解囊，共同為社會弱勢族群付出愛心，幫助更多的人。代表大通電子與會的經理謝碧姚表示，企業取之於社會，用之於社會，充分了解弱勢族群現實經濟問題，每逢三大節日春節、端午節、中秋節都會捐贈關懷金，再過幾天就是端午節，祝福這些民眾端午節快樂，平安健康。林世賢期勉受贈戶，經濟生活雖然過的不好，但千萬不要失去鬥志，仍要心存善念，有一顆善良的心、幫助別人。他說，幫助別人不一定是金錢物質的給予，像是主動牽手扶持老人家過馬路也是功德，並勉勵大家，學習感恩歡喜付出，無形中，人生自然平安美好。