影／省很大！端午連假搭客運三重優惠

端午連續假期即將到來，交通部公路總局為紓解返鄉人潮，推出搭乘客運的三重優惠措施，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，疏解國道交通壅塞，特別於連假前一日提前實施優惠，歡迎連續假期返鄉出遊的民眾多加利用。

▲公路客運業者加強車內防疫消毒。（圖／記者陳雅芳攝）

公路總局臺中區監理所彰化監理站表示，自24日零時至6月28日24時止，第一重只要搭乘交通部核定90條的國道客運路線，即可享有平日優惠票價或原票價85折優惠。第二重搭乘所有國道客運與臺鐵及高鐵旅客，10小時內使用電子票證轉乘在地客運可享基本里程或1段票免費優惠。第三重使用電子票證搭乘臺灣好行39條公路客運路線更享半價優惠。

彰化監理站站長王顯文表示，為因應連假期間民眾旅遊的交通需求，彰化地區客運路線均配合假期機動增班營運，其中，臺灣好行清水岩線、彰南快線、鹿港祈福線等路線亦有推行優惠套票，歡迎鄉親多加利用大眾運輸工具規劃旅遊行程，相關套票優惠訊息可至臺灣好行官方網站查詢。

王顯文指出，連假期間及尖峰時段，為了維護乘客搭乘大眾運輸的安全，監理站將不定期派員至各客運公司場站稽查疏運成效，並會同警方實施路檢聯稽攔查勤務，對於駕駛人酒駕、超時駕駛、違規營業等各項違規項目加強稽查，更協調轄區內各公路客運業者全力參與疏運工作，充分準備大眾運輸運能並加強客運場站安全維護，以滿足民眾返鄉出遊的交通需求，讓所有旅客都能平安、順利返家。

王顯文提醒乘車民配合中央流行疫情指揮中心提出的「防疫新生活運動」第一階段，乘客搭車前仍維持現行量體溫及戴口罩措施，上車後若可維持社交距離或有適當阻隔設施時，得不戴口罩。