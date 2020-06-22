影／鹿港亮起來！璀燦燈海迎接端午節

最具傳統的彰化縣「2020鹿港慶端陽」系列活動，從本週起熱鬧展開，24日晚上7時在桂花巷藝術村舉辦點燈儀式，在各地點有不同主題燈飾，目前已經先亮起來了，展現鹿港夜色之美。

▲「2020鹿港慶端陽」系列活動，夜間賞燈區更獲熱烈回響，今年中山路燈飾動線拉長到文武廟。（圖／記者陳雅芳攝）

新冠肺炎疫情趨緩，邁入43屆的「鹿港慶端陽」活動，迎接端午節慶的璀燦燈海閃亮登場，也已經搶先亮起來，讓中山路成為燈海大道， 24日晚上7時在桂花巷藝術村舉辦點燈儀式，並同步在中山路、鹿港老街及公會堂點亮不同主題燈飾，為期1個月，目前已陸續亮起來，越夜越美麗。

鹿港慶端陽已成為台灣最具傳統節慶盛會，除了白天在福鹿溪盛大舉辦熱鬧刺激的龍舟競賽，彰化縣政府為了拼夜間經濟，將再度換回「台灣百年鹿港燈會」的榮景，在今年慶端陽期間，特別規劃有四大主題燈區。

▲今年的點燈範圍除了中山路以外、老街、藝術村也都將會趕在端午之前，陸續完成佈燈與試燈。（圖／記者陳雅芳攝）

縣長王惠美表示，主燈區「雙龍擺尾」，將從鹿港街頭的文武廟延伸到天后宮，搭配六條同舟共濟的龍舟、彩虹天燈、水果心樂園、奇幻大道與傘亮星河；「雲騰萬里」則再度點亮鹿港成為不夜城、重振經濟的磅礡氣勢；此外「萬象更新燈廊」，則呈現有如遨遊在五彩繽紛的海洋世界；桂花巷藝術村則打造一座「星花幸福門」，展現天女散花的祝福，讓鹿港古鎮輝煌的風華再度重現。

王惠美指出，今年的點燈範圍除了中山路以外、老街、藝術村也都將會趕在端午之前，陸續完成佈燈與試燈。雖然才開始試燈，但已經吸引許多人來拍照打卡，不少人趕在端午連假之前，以避開人潮，才能拍到美美的網美個人照。

王惠美說，「2020鹿港慶端陽」系列活動，白天賞龍舟賽，夜間賞燈區更獲熱烈回響，今年中山路燈飾動線拉長到文武廟，歡迎大家端午連假前來鹿港小鎮，品嘗美食小吃、造訪觀光工廠，還有豐富社團表演節目，體驗在地人情風俗。